Los restos del viejo Puente Colgante que colapsó en 1983, en medio de una gran inundación -una de las tantas que padeció la ciudad capital-, fueron encontrados en septiembre de 2026 por El Litoral. Aquella información exclusiva echó luz sobre una incógnita que sobrevivía al tiempo: dónde habían quedado esos viejos hierros retorcidos.
El poder de un símbolo local: piden recuperar los restos del Puente Colgante caído en 1983
Como contó El Litoral hace dos años, los viejos hierros fueron depositados en un terreno de Vialidad Provincial ubicado en Manucho. Desde el Concejo piden que sean puestos en valor: “Es parte central de nuestra identidad”, afirman.
Bueno, pues: estaban y están en “El Remanso”, un campamento que es propiedad de Vialidad Provincial y que se ubica en jurisdicción de la localidad de Manucho. Al menos hay una gran parte de esos restos en aquel cuadrante donde yuyales, arbustos y chañares van tapando los tensores, las grúas, máquinas y herrajes oxidados, entre muchos otros objetos.
“El antiguo Puente Colgante se cayó hace 41 años, la lluviosa tarde del 28 de septiembre de 1983, a las 16.25. Los hierros retorcidos del tablero y la antena este habían sido trasladados al año siguiente de la caída, primero a la playa de Piedras Blancas -actual Costanera Este- y meses más tarde al Dique II del Puerto”, dice la crónica de El Litoral.
La antigua antena colapsada todavía estaba entera. Sólo le habían cortado un fragmento inferior, cuando la retiraron del fondo del río. Dichos restos permanecieron en el Dique II hasta 2010: fueron removidos del lugar hacia otra zona debido a la urbanización del distrito portuario, refleja luego el artículo periodístico.
Qué se propone
En el Concejo capitalino se sancionó una comunicación donde se le pidió al Ejecutivo que realice gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia (Dirección Provincial de Vialidad), para la recuperación y puesta en valor de los restos del histórico Puente Colgante “lng. Marcial Candioti”, colapsado en 1983.
Y, en particular, de aquellos hierros horadados por el óxido que se encuentran depositados en el Campamento “El Remanso”, como se dijo, localidad de Manucho, y en las inmediaciones del Puerto de Santa Fe.
También se solicitó “evaluar su relocalización en la zona adyacente a la estructura del puente actual, el Puerto de Santa Fe u otros espacios públicos de la ciudad, procurando garantizar la integración armoniosa con el entorno y la preservación de estos bienes de gran valor patrimonial e identitario”.
Fundamentos
El proyecto fue impulsado por Ignacio Laurenti (monobloque “Vida y Familia”) con el acompañamiento y los aportes de las concejalas de “Unidos”, Carolina Capovilla y Silvina Cian.
En concreto, tiene por objeto promover la recuperación, restauración y puesta en valor de los restos del antiguo Puente Colgante de Santa Fe. “Estos elementos formaron parte de la estructura original del viaducto y poseen valor testimonial vinculado con la historia y el patrimonio urbano local”, se enfatiza.
Su preservación y eventual exhibición “permitirían contribuir a la recuperación y difusión de la memoria histórica vinculada con una de las infraestructuras emblemáticas de esta capital”, subrayan los legisladores locales.
“Fragmentos de historia”
El legislador libertario destacó desde su banca “el valor histórico e identidad” que tienen esos restos: “El puente se cayó en 1983, fue declarado monumento histórico casi 30 años después y es un símbolo de nuestra identidad, memoria colectiva y la postal de la ciudad de Santa Fe”.
A más de 40 años del colapso, parte de los restos originales (como una de las pilas que cayó en la inundación del ‘83) están dispersos en distintos puntos “y no deben ser tratados como simple chatarra o hierro abandonado, sino como fragmentos de la historia y de identidad local”.
La iniciativa busca rescatar la identidad santafesina, “honrar el pasado y asegurar que las gestiones permitan que estos restos estén a la vista de todos los ciudadanos para no dejar caer su patrimonio en el olvido. También, transmitir a las nuevas generaciones aquello que nos pertenece a todos”, declaró Laurenti.
“Símbolo de resiliencia”
Por su parte, Silvina Cian recordó que si hay algo que identifica a la ciudad es el Puente Colgante, “que está presente en todas las postales. ¿Quién no se ha sacado una foto allí?”.
Contó una anécdota personal sobre una foto en sepia que encontró de su abuelo italiano, José Mazafra, tomada a principios de la década de 1940 en el viejo Parque Oroño, de espaldas al Puente Colgante, que se ve de fondo. “Esa foto tiene más de 75 años. Es algo que nos referencia”, enfatizó la legisladora.
“Pero también, el Colgante es un símbolo de la resiliencia que tenemos los santafesinos”, dijo. Definió al puente como un “testigo del tiempo” y “un símbolo de esa resiliencia nuestra. Si bien cayó en 1983 en una inundación tremenda, se recuperó en el 2002 y hoy está presente hasta en la bandera de la ciudad”, declaró Cian.
“Con esta iniciativa se pretende que el Ejecutivo evalúe las condiciones técnicas y económicas, con el apoyo del Gobierno provincial, para ubicar y visibilizar estos restos en un lugar que pueda ser visitado y recordado. El Puente Colgante representa memoria, patrimonio, identidad y pertenencia”, cerró la concejala.