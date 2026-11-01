Ciudad de Santa Fe

El poder de un símbolo local: piden recuperar los restos del Puente Colgante caído en 1983

Como contó El Litoral hace dos años, los viejos hierros fueron depositados en un terreno de Vialidad Provincial ubicado en Manucho. Desde el Concejo piden que sean puestos en valor: “Es parte central de nuestra identidad”, afirman.