El Concejo de Santa Fe sancionó por ordenanza la denominación con el nombre de Paseo Costanera Lionel Messi a la Costanera Este de la ciudad capital. La trama abarcará al sector que va desde el extremo sur de la Av. Alicia Moreau de Justo, hasta la barranca que constituye el límite natural norte de la Av. Pte. Néstor Kirchner.
Al Capitán, con cariño: Santa Fe es la primera ciudad del país en tener un Paseo llamado Lionel Messi
Por ordenanza, el Concejo designó un sector de ese sector costero con el nombre del gran referente de la Selección Argentina campeona del mundo en 2022. Abarcará la Av. Alicia Moreau de Justo y la Av. Néstor Kirchner.
Con ello, Santa Fe se convirtió en la primera ciudad de la Argentina en instituir de forma oficial un paseo público -en este caso costero, muy utilizado por los santafesinos durante el verano- con el nombre del “Gran Capitán”, referente de la Selección Argentina de fútbol, campeona del mundo en Qatar 2022.
El paseo abarca, como se dijo, ambas avenidas. En rigor, el proyecto primigenio -del bloque libertario- proponía reemplazar el nombre de la Av. Pte. Néstor Kirchner (creado por Ordenanza N° 11.773) por el de Lionel Messi, iniciativa con tintes políticos. El despacho final fue más abarcativo: intervino Catastro y una comisión por este tema (ver más abajo).
Los detalles
Este paseo de la costanera incluirá calzadas, veredas, playas y demás espacios verdes que conforman esta zona costera. Con unos 1.500 metros de extensión, el espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante.
La ordenanza autoriza a la Municipalidad a gestionar, por la vía de la articulación público-privada, el emplazamiento de una escultura u otra intervención artística en homenaje a Messi.
También se contempla la posibilidad de incorporar una placa de recordación a Jorge Messi (el papá de Lionel, recientemente fallecido), “como un gesto vinculado con las raíces familiares del ídolo argentino”, dijeron fuentes legislativas.
Declaraciones
La autora del proyecto, Ana Cantiani (LLA), resaltó desde su banca que Santa Fe capital tendrá “la primera costanera con el nombre de Lionel Messi de toda la Argentina. Esto seguramente será replicado en otras localidades. Hoy construimos, con esta ordenanza, un nuevo símbolo cultural”, dijo.
También, se le rinde con el paseo en su nombre un homenaje “al argentino más conocido y admirado del planeta: Lionel Messi. Un santafesino que representa el esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo. Además, Leo simboliza la capacidad de unirnos por encima de cualquier diferencia”.
Este paseo de la costanera aunará las playas de la laguna Setúbal, las veredas, los espacios verdes y demás sectores públicos ubicados entre la línea ribereña de la laguna y la línea de edificación de los inmuebles linderos, “justo en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad”, adujo luego.
Será un lugar dedicado al deporte, a la recreación, a la cultura y al turismo, enfatizó.
Por su parte, la concejala oficialista María Beatriz Barletta, celebró que la ciudad reconozca la figura de Messi, “que trasciende el fútbol y que representa para millones de argentinos valores que son dignos de reconocer: templanza, humildad, esfuerzo, perseverancia, talento y capacidad de superarse para alcanzar grandes objetivos”.
Catastro y comisión
En los considerandos del despacho aprobado, que creó el Paseo de la Costanera con el nombre de Lionel Messi, se explicó desde la Dirección de Catastro que la arteria en cuestión ya contaba con la designación previa mediante la Ordenanza Nº 11.773, “encontrándose ya nominada como ‘Avenida Presidente Néstor Kirchner’".
Luego recordó que la Comisión Honoraria Permanente de Asesoramiento de Nombre de Calles, Pasajes y Plazas “ha sostenido como criterio general la conveniencia de preservar la estabilidad de las denominaciones oficialmente designadas de calles, avenidas, pasajes y demás espacios públicos de la ciudad”.
Los integrantes de la comisión recibieron personalmente y “de forma excepcional” a Cantiani y su equipo “para escuchar sus argumentos, sin alterar la modalidad habitual de dicha comisión”, aclararon. Como se dijo, la intención inicial del bloque libertario era el reemplazo de un nombre por otro.
Luego, la comisión entendió que “el reconocimiento propuesto puede canalizarse de un modo plenamente compatible con el criterio institucional que se sostiene respecto de la preservación de la nomenclatura urbana vigente”.
Por ello, consideró oportuno sugerir que los fundamentos expuestos sean evaluados por el Concejo Municipal a los fines de que el nombre ‘Lionel Messi’ pueda ser asignado a otro espacio público relevante de la Costanera Este, “sin limitarse exclusivamente a la arteria objeto del presente proyecto”.
Con ello, la autora -según los considerandos-, decidió retomar la iniciativa y darle un giro. Así, con consensos políticos alcanzados dentro de los distintos bloques, se abarcó todo el tramo de la Costanera Este (Av. A. Moreau de Justo y Av. N. Kirchner) bajo un mismo nombre: el del “Gran Capitán” de la República Argentina.