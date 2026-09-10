En la Costanera Este

Al Capitán, con cariño: Santa Fe es la primera ciudad del país en tener un Paseo llamado Lionel Messi

Por ordenanza, el Concejo designó un sector de ese sector costero con el nombre del gran referente de la Selección Argentina campeona del mundo en 2022. Abarcará la Av. Alicia Moreau de Justo y la Av. Néstor Kirchner.