Hace siete años, allá por 2019, se estimaba que había en la ciudad de Santa Fe unos 40 pasajes “indocumentados”, es decir, sin denominación oficial. ¿Cómo hace un vecino -o un repartidor, o los carteros oficiales-, para ubicar una vivienda en un “Pasaje Sin Nombre”? Y lo que es peor, ¿cómo llega un servicio médico de urgencia hasta ahí?
Tres letras y algo más: así será el nuevo "bautismo" para los pasajes de Santa Fe que no tienen nombre
Se actualizó la forma que se utiliza para nombrar los pasajes correlativos dentro de una misma manzana que carecen de denominación oficial en esta capital. Buscarán aplicar un “criterio sistemático” y para futuras urbanizaciones.
El Concejo de Santa Fe subsanó esta cuestión ese año de la pre-pandemia. Sancionó una ordenanza (la Nº 12.661) que estableció que aquellos pasajes innominados que tuvieran sentido de circulación este-oeste o viceversa, se les otorgará el mismo nombre de la calle que se encuentra inmediatamente al sur, agregándole la palabra “Bis”.
Y para los que tengan sentido de circulación norte-sur o viceversa, se les otorgará el mismo nombre de la calle que se encuentre inmediatamente al este, también con esa locución de tan sólo tres letras y que proviene del latín: “Bis”.
Un ejemplo con el que este diario graficó la normativa: en barrio San Agustín, la calle Chaco “chocaba” con otra sin nombre, con sentido norte-sur. Como la calle que está inmediatamente al este se llama Los Teros, la callecita sin nombre se denominaría “Los Teros Bis”. Y así se dispuso con todos los pasajes huérfanos de nombre.
Pero algo faltaba…
Ahora el Concejo sancionó otra norma que derogó y reemplazó la N° 12.661: dispuso una nueva forma de nombrar las callecitas sin nombre. Aquella ordenanza “constituyó un paso adelante al intentar saldar la existencia de pasajes innominados. Sin embargo, en la práctica mostró limitaciones operativas”, fundamentó.
“La norma anterior sólo preveía el uso de la palabra ‘Bis’, lo que resulta insuficiente cuando existen varios pasajes correlativos dentro de una misma manzana. Por otro lado, acotaba su alcance únicamente a las trazas existentes al momento de su sanción, sin contemplar un mecanismo automático para nuevas urbanizaciones”, añade luego.
Con esta propuesta “se introdujo un criterio sistemático y de aplicación automática tanto para los pasajes actuales de Santa Fe capital como para los que se incorporen a futuro”, dice en sus fundamentos la ordenanza aprobada, que fue impulsada por la concejala radical Carolina Capovilla (Interbloque oficialista “Unidos”).
Las incorporaciones
Con todo, se establecieron nuevos criterios para la denominación de los pasajes innominados. Aquellos pasajes con orientación este-oeste o viceversa adoptarán la denominación de la calle de traza paralela ubicada inmediatamente al sur, y se agregará al primer pasaje la locución “Bis”. Hasta aquí, casi todo igual.
Pero “en los casos en que existan otros pasajes sucesivos vinculados a la misma calle base, se agregarán las denominaciones “3º”, “4º”, “5º” y las ordinales sucesivas que correspondan”. Bis tercero, Bis cuarto, Bis quinto, y así sucesivamente, de ser necesario.
A su vez, los pasajes con orientación norte-sur o viceversa adoptarán la denominación de la calle paralela ubicada inmediatamente al este, agregando “Bis”. Lo mismo que antes: si hay pasajes sucesivos vinculados a la misma calle base, a éstos se añadirán las denominaciones “3º”, “4º”, “5”" y las ordinales sucesivas, de corresponder.
Orientaciones diagonales
La actualización normativa establece además que los pasajes con orientación diagonal adoptarán la denominación de la calle paralela ubicada inmediatamente hacia el sector correspondiente a la derecha de la orientación de esa traza, de acuerdo a dos criterios.
Primero: las trazas con orientación noreste/sudoeste tomarán como referencia la calle paralela ubicada inmediatamente hacia el Sudeste; segundo, las trazas con orientación noroeste/sudeste tomarán como referencia la calle paralela ubicada inmediatamente hacia el noreste.
“Se adicionará al primer pasaje la locución ‘Bis’ y, cuando existan otros pasajes sucesivos vinculados a la misma calle de base, se añadirán las denominaciones “3º”, “4º”, “5º” y las ordinales sucesivas que correspondan”, agrega la ordenanza sancionada. Otra vez: Bis tercero, Bis cuarto, Bis quinto… Y asunto resuelto.
Por último, la normativa encomendó al municipio a actualizar los registros catastrales y demás registros administrativos correspondientes; el Sistema de Información Geográfica Municipal, y a colocar la señalización nomencladora correspondiente.
También, a dar difusión pública de las nuevas denominaciones (comunidad en general, empresas de servicios, etcétera), y “realizar un inventario de todos aquellos pasajes que por alguna particularidad no queden incluidos en alguno de los criterios de la nueva ordenanza, para que sean nombrados por el Concejo con posterioridad”.
Fundamentos
En los fundamentos, la concejala Capovilla sostuvo que esta iniciativa es superadora del anterior régimen de nomenclatura de pasajes, en aquellos casos de varios pasajes correlativos dentro de una misma manzana.
“Ahora dotamos a Santa Fe de una herramienta ágil, justa y previsible que resuelve la urgencia de las trazas innominadas y organiza el crecimiento de la ciudad”, enfatizó la legisladora local.