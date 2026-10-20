Actividad comercial

Entre 30 ciudades de la Argentina, Santa Fe está tercera en un llamativo ranking: de qué se trata

La capital provincial alcanzó el tercer puesto en el Índice FÁCIL Productivo 2026, que evalúa las condiciones para habilitar negocios en 30 municipios del país. Varias normas que apuntalan el comercio y el emprendedurismo, las claves.