De acuerdo al Índice FÁCIL Productivo 2026, que relevó 30 ciudades de la Argentina, la ciudad de Santa Fe se encuentra tercera. ¿Qué mide ese índice? Las potencialidades y facilidades que existen en las distintas jurisdicciones para emprender, ya sea un local comercial o bien un proyecto derivado del “músculo emprendedor”.
Entre 30 ciudades de la Argentina, Santa Fe está tercera en un llamativo ranking: de qué se trata
La capital provincial alcanzó el tercer puesto en el Índice FÁCIL Productivo 2026, que evalúa las condiciones para habilitar negocios en 30 municipios del país. Varias normas que apuntalan el comercio y el emprendedurismo, las claves.
El relevamiento fue elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y analizó las condiciones que ofrecen 30 municipios del país para la apertura y habilitación de negocios.
“Con una calificación de 53,97 puntos, Santa Fe alcanzó el tercer lugar del ranking nacional, un resultado que pone en valor las políticas de simplificación administrativa, modernización de los procedimientos y acompañamiento al sector productivo”, dijeron fuentes del municipio local.
El estudio contempla distintos aspectos vinculados con la facilidad para iniciar una actividad económica, entre ellos la posibilidad de realizar gestiones de manera online, la disponibilidad de medios de pago digitales y la existencia de canales de asistencia para comerciantes y emprendedores.
Habilitaciones
Dentro de estas medidas que allanan el camino para emprender, debe citarse la modificación de la Ordenanza de Habilitaciones Comerciales, aprobada por el Concejo, a propuesta del Ejecutivo, que introdujo cambios destinados a simplificar los procedimientos y facilitar la regularización de establecimientos comerciales.
“A partir de esta actualización normativa, se abrió la posibilidad de resolver, en distintas instancias, la situación de 139 trámites de habilitación que encontraban dificultades para avanzar bajo el esquema anterior”, dijeron las mismas fuentes.
La iniciativa permitió adecuar las exigencias municipales a las distintas realidades de la actividad comercial, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los requisitos y acompañar el desarrollo de los negocios, sin dejar de lado las condiciones de seguridad y los controles correspondientes.
“Esta política forma parte de una estrategia para modernizar el Estado local, reducir obstáculos burocráticos y brindar respuestas más ágiles a comerciantes, emprendedores y sectores productivos”, adujeron luego.
También pueden mencionarse experiencias como Capital Activa y la flamante Escuela Municipal de Emprendedores.
Desburocratización
En diálogo con CyD Litoral, la secretaria de Producción y Empleo de la Municipalidad, Rosario Alemán, expresó su beneplácito por el reconocimiento:
Eso es muy importante para la actual gestión municipal que nos impulsa a diario a acompañar a todos aquellos que quieren emprender o desarrollar un negocio”.
Luego explicó que el estudio de alcance nacional mostró las condiciones sobre las facilidades para generar una unidad comercial en cada jurisdicción: como parámetro se tomaron, por ejemplo, “la eliminación de burocracias: cuando alguien está emprendiendo lo que menos quiere tener que tener trabas administrativas”, declaró.
-¿Qué herramientas se fueron implementando a lo largo de la gestión para poder acelerar los plazos y facilitar la apertura de emprendimiento?, consultó la cronista de CyD Litoral.
-Hay distintas herramientas. Sabemos que los emprendimientos no se pueden ‘encajonar’, porque cada uno tiene sus propios requisitos y condiciones; pero hoy un comercio que no tenga actividad riesgosa y con final de obra, en 72 horas y luego de completar los trámites de forma digital, puede tener su certificado de habilitación.
Su titular no tiene que ir al municipio, ingresa todo por la oficina virtual con clave fiscal de AFIP. Después, en esa situación nos habíamos encontrado con muchos comercios y locales que reunían las condiciones que no eran actividad riesgosa, que tenían menos de 200 metros, pero no tenían el final de obra porque muchos alquilan.
Ante esto, remitimos oportunamente al Concejo el proyecto de ordenanza de simplificación con la cual si el titular de ese comercio tiene el apto de seguridad alimentaria y las verificaciones técnicas pero no tiene final de obra, también desde el municipio le damos ese certificado de habilitación.
Lo digital es una desburocratización, pero además tenemos que simplificar los trámites -resaltó Alemán-. “En lo que va de este año llevamos 1.100 locales habilitados. Son 2.700 los trámites que en promedio ingresan por año. Esto implica un 50% más de comercios habilitados en estos 3 años”, declaró.
Gastronomía
-Dentro de estos rubros comerciales, ¿cuáles son los que más se han habilitado?, preguntó CyD Litoral a la secretaria de Empleo y Producción.
-Vemos mucha rotación en lo que es gastronomía. Hemos estado hace poco reunidos con los gastronómicos conversando y afinando algunas cuestiones administrativas, ya que en estos casos la habilitación es personal. Entonces, cuando un comercio cambia de razón social, tiene que generar nuevamente su habilitación.
También tenemos muchas habilitaciones en lo que es comercio minorista, en general. Es el rubro dentro del cual mayor cantidad de habilitaciones se generan aquí en la ciudad de Santa Fe -cerró Rosario Alemán.