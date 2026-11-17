Un fuerte temporal afectó al departamento de Paysandú, en Uruguay, durante la noche del lunes y la madrugada de este martes 17 de noviembre. Las precipitaciones provocaron anegamientos en distintas calles de la capital departamental, mientras que las ráfagas de viento y los relámpagos acompañaron el desarrollo de la tormenta.
Fuerte tormenta en Paysandú: calles inundadas y ráfagas de viento
El fenómeno afectó a la ciudad uruguaya durante la noche del lunes y las primeras horas del martes. Hubo acumulación de agua en distintas calles, intensa actividad eléctrica y registros de más de 30 milímetros de lluvia.
La cantidad de agua caída en un período breve complicó la circulación en varios sectores de la ciudad. En algunos puntos se observaron acumulaciones importantes y correntadas sobre las calles, según reportaron medios locales.
El episodio también quedó registrado en videos y fotografías compartidos por vecinos y aficionados a la meteorología, que mostraron tanto el avance de las precipitaciones como la actividad eléctrica durante la madrugada.
Cuánta lluvia cayó en Paysandú durante la tormenta
De acuerdo con los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), uno de los registros más importantes se produjo alrededor de la 1 de la madrugada del martes, cuando se midieron 33,2 milímetros de lluvia.
Las mediciones difundidas por el observador meteorológico local Matías Clima Pay también dieron cuenta de la intensidad de las precipitaciones. Según esos datos, en la estación del Aeropuerto Chalkling se acumularon 46 milímetros, mientras que en la estación EEMAC, vinculada a la Facultad de Agronomía, el registro llegó a 52 milímetros.
Los valores corresponden a distintos puntos de medición y permiten observar cómo se distribuyeron las lluvias en el departamento. La acumulación de agua en pocas horas generó dificultades para el tránsito y dejó imágenes de calles cubiertas por el agua.
Además de las precipitaciones, la tormenta estuvo acompañada por ráfagas de viento y una intensa actividad eléctrica. Los relámpagos iluminaron el cielo durante buena parte de la madrugada y fueron captados en registros difundidos en redes sociales.
La nube arcus que llamó la atención de los vecinos
Entre las imágenes que circularon durante el temporal hubo una que despertó especial interés: la aparición de una nube de tipo arcus.
Se trata de una formación alargada, con aspecto de cuña o de arco, que suele desarrollarse en el frente de algunas tormentas. Su presencia está asociada al avance de sistemas de inestabilidad y puede coincidir con cambios bruscos en la dirección y velocidad del viento.
Este tipo de nube puede presentarse junto con lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica. Por su forma característica, suele ser reconocible en fotografías y videos tomados antes o durante el paso de una tormenta.
Los registros compartidos desde distintos sectores de Paysandú permitieron observar el fenómeno y dimensionar las condiciones meteorológicas que atravesó la ciudad.
El temporal volvió a poner en primer plano las dificultades que pueden generar las precipitaciones intensas en períodos cortos, especialmente en las zonas urbanas, donde el agua acumulada puede afectar la circulación y las actividades cotidianas.