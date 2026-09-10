Cristóbal Colón, fundador de La Fageda, murió a los 77 años, según un comunicado difundido por la entidad española.
Confirmaron que murió Cristóbal Colón, a los 77 años
Su labor pionera en inclusión social transformó la vida de cientos de personas. La institución anunció la suspensión total de actividades y homenajes.
El comunicado de la fundación indicó que Cristóbal Colón dejó la presidencia y la dirección general del proyecto en marzo de 2024 y que fue nombrado presidente de honor; la fundación habilitará en su web un libro de condolencias digital.
La organización, conocida por sus yogures y otros productos, agrupa actualmente a más de 850 personas; la fundación declaró dos días de luto y anunció que permanecerán cerrados el servicio de visitas y la granja cafetería de la plaza Mercat de Olot y se suspenderá toda actividad externa.
El fallecimiento de Colón fue confirmado por la propia fundación en un comunicado este jueves y la noticia fue difundida por agencias desde Barcelona, donde se consignó la información.
El proyecto y el rol del fundador
Cristóbal Colón creó La Fageda en 1982 como una cooperativa laboral sin ánimo de lucro con el propósito de mejorar la vida de personas con enfermedad mental mediante el trabajo; esa idea de inclusión caracterizó al fundador durante décadas.
La Fageda nació de la iniciativa de profesionales del Hospital Psiquiátrico de Salt para cubrir el vacío asistencial en la Garrotxa; el proyecto evolucionó desde actividades de jardinería hasta la producción agroalimentaria.
La fundación explica que Colón partió de la convicción de que toda persona tiene una dignidad inherente y merece oportunidades para construir una vida con sentido, y ese enfoque marcó la identidad de la organización.
Trayectoria y reconocimientos
En 1984, con apoyo de una entidad bancaria y la administración, La Fageda adquirió la finca Els Casals; ante cambios en la PAC en 1992 se orientó a la producción de yogures, que luego ganó difusión.
La producción de helados comenzó en 2010 en una planta en Badalona y la de mermeladas en 2012; la estructura de la cooperativa se modificó en 2015 y hoy incluye La Fageda Fundació, la cooperativa y la Fundación Servicios Asistenciales Garrotxa.
Colón fue reconocido a lo largo de su trayectoria: recibió la Creu de Sant Jordi en 2009; el proyecto recibió la distinción de la Generalitat con la misma orden en 2024 y la trayectoria fue destacada por premios nacionales e internacionales.
Tras el anuncio del fallecimiento, la directora general dijo que Colón "deja una manera de hacer, de entender a las personas", afirmó Sílvia Domènech, directora general, y el presidente del patronato indicó que dejó una "huella profunda", explicó Josep Maria Bonmatí, presidente del Patronato.
La declaración de luto y el cierre temporal de actividades externas constituyen la primera respuesta institucional de la fundación ante el Colón fallecimiento; en las próximas horas la fundación habilitará un libro de condolencias digital para recoger homenajes.