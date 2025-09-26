Narcotraficantes enfrentados

Nueva masacre carcelaria en Ecuador: al menos 17 muertos durante un motín en el penal Esmeraldas

A solo días de una masacre en cárcel de Ecuador, se produjo otro enfrentamiento fatal entre bandas. El centro tiene capacidad para 1.100 reclusos pero en 2022 albergaba a más de 1.400, de acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral.