Noboa denuncia intento de asesinato, mientras restablece a Quito como sede del Gobierno

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha denunciado que fue víctima de un presunto intento de envenenamiento después de recibir productos artesanales que contenían tres sustancias químicas altamente tóxicas durante una visita oficial a la provincia de Los Ríos la semana pasada.
Los análisis de laboratorio identificaron cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos considerados nocivos y perjudiciales para la salud humana. "Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular", declaró Noboa en entrevista con 'CNN'.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Crédito: Presidencia de Ecuador
El presidente de Ecuador descartó que se tratara de un accidente o una contaminación del empaque, enfatizando que la combinación y concentración de las sustancias apuntan a una intencionalidad clara.
Restablecimiento de la sede del Gobierno
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, restableció este jueves la sede del Gobierno en Quito, la capital del país, tras haberlo trasladado temporalmente a la ciudad de Latacunga (centro), durante un paro indefinido convocado por el movimiento indígena en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. La Presidencia informó en un comunicado que Noboa formalizó la decisión a través del Decreto Ejecutivo 185, con el cual dio por terminado el traslado temporal de la Función Ejecutiva a Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, el pasado 13 de septiembre.
La decisión se produce un día después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció el fin del paro nacional que lideró durante 31 días en el país sudamericano.
El paro incluyó violentas protestas y bloqueos de carreteras que se focalizaron principalmente en la provincia de Imbabura (norte), epicentro de fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Las manifestaciones en Quito replicaron complicaciones en el resto del país. Crédito: REUTERS/Karen Toro
La Presidencia precisó que el mandatario tomó la decisión tras el restablecimiento del orden público en Imbabura, así como en el sur de la provincia de Carchi (norte) y en el norte de la provincia de Pichincha (centro norte), donde se ubica Quito.
En esas localidades, tropas militares y policiales ejecutaron en las últimas horas operaciones para despejar las vías bloqueadas durante el paro y recuperar la normalidad.
Según datos oficiales, el paro indígena cerró con un saldo de tres muertos, más de un centenar de heridos entre manifestantes y fuerza pública, y más de un centenar de detenidos.
