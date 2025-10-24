#HOY:

Liga de Quito dio el golpe y venció a Palmeiras por 3 a 0 en la ida de las semis

Fue como local en Ecuador. La vuelta se juega la próxima semana en Brasil.

Gabriel Villamil y el festejo de uno de los goles de la LDU. Crédito: REUTERS/Cristina Vega
 10:02

Liga de Quito goleó por 3 a 0 al Palmeiras de Brasil al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025.

Los tres goles de la noche se dieron en la primera mitad. El mediocampista Gabriel Villamil marcó un doblete, a los 15 y 46 minutos, mientras que el delantero argentino Lisandro Alzugaray convirtió de penal, a los 25.

Mirá tambiénVideo: con incidentes en la previa, Lanús igualó por 2 a 2 con la U de Chile

Además, en el quinto minuto de descuento de la segunda parte vio la roja el carrilero del equipo local Bryan Ramírez, con una patada vehemente sobre el tobillo del defensor argentino Agustín Giay.

Con el triunfo, el conjunto ecuatoriano se llevó una ventaja sustancial de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 21:30, en el estadio Allianz Parque.

La primera llegada del partido fue para el local, a los cinco minutos, con un centro atrás y posterior remate de primera desde el área chica de Villamil, pero su tiro fue detenido por el arquero Carlos Miguel.

A los 15 minutos, el defensor Leonel Quiñonez se desprendió por izquierda, desbordó y puso el centro atrás para Villamil, quien remató cruzado y puso el 1-0.

Mirá tambiénMessi renovó contrato con Inter Miami hasta 2028 y se encamina al final de su carrera

Diez minutos después, un tiro de Quiñonez dio en el brazo derecho del volante Andreas Pereira, adentro del área, generando un penal que fue ejecutado por Alzugaray, con un derechazo bajo y cruzado para el 2-0.

A los 41 minutos, un pase filtrado dejó mano a mano a Vitor Roque, cuyo tiro centralizado fue detenido por el arquero Alexander Domínguez.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - LDU Quito v Palmeiras - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador - October 23, 2025 Palmeiras' Flaco Lopez reacts REUTERS/Cristina VegaNo fue la noche del "Flaco" López. Crédito: REUTERS/Cristina Vega

En el primer minuto de descuento, el carrilero Bryan Ramírez se escapó por derecha y puso un centro buscapié, empujado al gol por Villamil, para el 3-0.

La primera llegada del complemento fue de la visita, en el primer minuto, con un mano a mano en el área chica del delantero argentino José López, cuyo tiro salió al medio y fue tapado por Domínguez,

En 31 minutos, el volante Allan Ellias desequilibró por derecha y sacó un remate bajo al primer palo, que fue desviado y terminó en un córner.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - First Leg - LDU Quito v Palmeiras - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador - October 23, 2025 LDU Quito's Jeison Medina in action with Palmeiras' Joaquin Piquerez REUTERS/Cristina VegaTriunfazo para la LDU. Crédito: REUTERS/Cristina Vega

Ocho minutos después, Vitor Roque tuvo un nuevo mano a mano, esta vez por el costado derecho, aunque su remate alto por el segundo palo fue desviado de gran manera por el arquero ecuatoriano de 38 años, con pasado en Vélez.

En el quinto minuto de descuento, una dura patada de Bryan Ramírez sobre el lateral argentino Agustín Giay le significó una tarjeta roja directa, tras la revisión en el VAR, que lo dejará afuera del partido de vuelta.

