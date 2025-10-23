Messi renovó contrato con Inter Miami hasta 2028 y se encamina al final de su carrera

Lionel Messi firmó la renovación de su contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2028. El anuncio fue oficializado este miércoles por la franquicia estadounidense a través de un video titulado “Está en casa”, en el que se lo ve rubricando el vínculo en el nuevo estadio en construcción.
Messi seguirá en la MLS hasta los 41 años
Con esta extensión, el vínculo del capitán de la Selección Argentina se prolonga por tres temporadas más. Según el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo verbal ya había sido alcanzado y solo restaba la aprobación de la Major League Soccer, que ahora validó todos los trámites formales.
Messi llegó al Inter en julio de 2023 como jugador franquicia y rápidamente impactó en el fútbol estadounidense. En seis meses ganó la Leagues Cup y potenció los índices de audiencia, venta de camisetas y asistencia a los estadios.
Messi y el próximo estadio de Inter Miami detrás. Foto: Inter Miami
Récords, títulos y distinciones
En 2024, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino ganó el Supporters’ Shield, como mejor equipo de la temporada regular. Ese año, Messi fue elegido MVP de la MLS. En 2025 repitió su dominio individual: convirtió 29 goles en 28 partidos y obtuvo la Bota de Oro.
Además, volvió a ser nominado al premio MVP en esta temporada y podría convertirse en el primer futbolista en ganarlo de manera consecutiva. Con estos logros, el vínculo con la liga se volvió cada vez más simbiótico.
El final de una era, cada vez más cerca
La decisión de continuar hasta 2028 marca un paso firme hacia el retiro profesional. Cuando finalice su nuevo contrato, Messi tendrá 41 años. En Inter Miami encontró estabilidad familiar, proyección institucional y un entorno donde cerrar su carrera.
El vínculo se extiende hasta diciembre de 2028, cuando tendrá 41 años. Foto: Reuters
Sin regreso a Europa ni paso final por Argentina, todo indica que la MLS será el último destino de uno de los futbolistas más grandes de la historia. Desde allí, Lionel Messi comienza a escribir sus últimas páginas como profesional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.