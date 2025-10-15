Amistoso internacional

Argentina goleó a Puerto Rico por 6 a 0 en el Chase Stadium de Miami

Además del abultado triunfo, el DT Lionel Scaloni aprovechó el partido para realizar tres debuts: el del delantero del Palmeiras José López, que fue titular, el volante del mismo equipo brasileño Aníbal Moreno, ingresado en el entretiempo y el arquero Facundo Cambeses, surgido en Banfield y con gran presente en Racing, que entró a los 29 minutos del complemento.