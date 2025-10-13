Con Messi en duda, Scaloni apuesta por caras nuevas frente a Puerto Rico

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este lunes desde Miami, donde el equipo se enfrentará este martes a Puerto Rico en un nuevo amistoso internacional. Como en otras fechas FIFA, el DT dejó abierta la posibilidad de que Lionel Messi esté en cancha.
“Lo vi jugar el sábado, todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento y, si está en condiciones, mañana jugará”, expresó Scaloni, en una frase que ya se ha vuelto habitual durante los amistosos, en los que decide junto al capitán su inclusión.
Aníbal Moreno podría debutar ante Puerto Rico. Foto: Reuters
Debutantes en puerta: López, Moreno y Rivero
La gran novedad para el amistoso será la presencia de caras nuevas en el equipo, algo que el cuerpo técnico busca capitalizar en este tipo de encuentros. Scaloni confirmó que planea darle minutos a futbolistas que aún no debutaron con la mayor.
“La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen mañana”, adelantó el entrenador. Se trata de José “Flaco” López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, quienes integran por primera vez la lista oficial y podrían tener su bautismo con la camiseta albiceleste.
El objetivo es claro: empezar a foguear alternativas con vistas a la próxima Copa América 2026, que se disputará en Estados Unidos.
"Estamos abiertos a nuevos talentos", dijo Scaloni sobre Soulé. Foto: Reuters
Soulé y la continuidad de la base
Consultado por la situación de Matías Soulé, uno de los talentos argentinos con mejor presente en Europa, Scaloni fue tajante: “Está en el radar como tantos otros chicos. Ha estado con nosotros, lo vemos con futuro de Selección”, dijo, sin confirmar su regreso inmediato.
Más allá de las pruebas, el técnico dejó en claro que no habrá grandes sorpresas de cara a las competencias oficiales. “Estamos abiertos a nuevos jugadores, pero con esta base”, subrayó, reafirmando la continuidad del proyecto que comenzó en 2018 y que culminó con la consagración en Qatar.
