Argentina enfrenta a Puerto Rico: posibles formaciones, cómo y cuándo verlo

En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por un amistoso internacional.
El equipo de Scaloni contaría con Messi para cerrar la fecha FIFA de amistosos.
El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami, Estados Unidos. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.
Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin Lionel Messi ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.
