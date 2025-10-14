#HOY:

Argentina enfrenta a Puerto Rico: posibles formaciones, cómo y cuándo verlo

El equipo de Scaloni contaría con Messi para cerrar la fecha FIFA de amistosos.

El equipo albiceleste ya está listo para cerrar la fecha FIFA. Crédito: AFA
 12:38

En el marco del segundo partido de la nueva fecha FIFA, la Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por un amistoso internacional.

Mirá tambiénCon Messi en duda, Scaloni apuesta por caras nuevas frente a Puerto Rico

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Chase Stadium de Miami, Estados Unidos. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

El equipo albiceleste ya está listo para cerrar la fecha FIFA. Crédito: AFA

Tras la victoria con mayoría de titulares pero sin Lionel Messi ante Venezuela, el campeón del mundo puede aprovechar para probar alternativas, en la segunda de las pruebas de cara al próximo Mundial.

Probables formaciones de Argentina vs Puerto Rico

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
El equipo albiceleste ya está listo para cerrar la fecha FIFA. Crédito: AFA
  • Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Cómo ver en vivo Argentina vs Puerto Rico

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.

