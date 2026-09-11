El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció este viernes (11.09.2026) en su cuenta de X un nuevo toque de queda nocturno para las provincias costeras de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que estará vigente durante dos semanas para intensificar la lucha contra el crimen organizado.
Ecuador impuso el toque de queda en provincias costeras
Durante dos semanas se restringirá el movimiento en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro para realizar operaciones contra el crimen organizado.
Hasta fines de septiembre
La restricción de movilidad regirá desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 (hora local) del día 30 del mismo mes, con una prohibición de circular diariamente desde la medianoche y las 05:00 de la mañana.
Reimberg detalló que la medida será "una medida temporal y focalizada" y aseguró que, durante esas horas, las autoridades ejecutarán operaciones contra las estructuras criminales que "pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado".
"A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: el Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobre todo, no habrá impunidad", continuó el ministro.
Tercer toque de queda en el año
Además, añadió que no se emitirán salvoconductos y que únicamente podrán circular el personal sanitario y de atención de emergencias, así como fiscales y abogados debidamente acreditados. También pidió a la ciudadanía que permanezca en casa durante las restricciones. "La seguridad de los ecuatorianos es una prioridad y objetivo final", escribió.
La medida se corresponde con el tercer toque de queda en lo que va de año. El último se produjo en el mes de mayo en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbíos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico.
Más de 3.400 personas fueron detenidas entre los días 3 y 18 de ese mes.
Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar terroristas.