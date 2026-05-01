Noboa endurece medidas

Ecuador impone un nuevo toque de queda nocturno en medio de la crisis de seguridad

El gobierno oficializó un toque de queda nocturno en nueve provincias y cuatro municipios, incluida la capital, como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado. La medida regirá del 3 al 18 de mayo en el marco del estado de excepción.