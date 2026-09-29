Edward Rukidi Kijanangoma, de 56 años, asumió como nuevo monarca del reino de Tooro, uno de los cuatro reinos tradicionales reconocidos en Uganda. Su designación generó una disputa dentro de la familia real por la posible existencia de un hijo del fallecido rey Oyo.
Un periodista fue coronado rey de Tooro tras una polémica disputa por la sucesión
Edward Rukidi Kijanangoma, un periodista y locutor con más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación de Uganda, es el nuevo monarca del histórico reino del oeste del país africano.
Edward Rukidi Kijanangoma, un periodista y locutor con más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación de Uganda, fue coronado como nuevo rey del histórico reino de Tooro, en el oeste del país africano.
El flamante monarca asumió con el nombre de Edward Rukidi Kijanangoma Nyabongo I, en una ceremonia cargada de tradiciones ancestrales que se desarrolló después de una controvertida disputa por la sucesión del fallecido rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.
La muerte de Oyo, ocurrida el mes pasado a los 34 años a causa de un cáncer, abrió un proceso sucesorio que terminó con la elección de Kijanangoma por parte del clan Babiito, la familia real a la que pertenecen los monarcas de Tooro.
Una sucesión marcada por la controversia
Oyo había llegado al trono en 1995, cuando tenía apenas tres años, después de la muerte de su padre. Durante décadas fue conocido como uno de los monarcas más jóvenes del mundo y permaneció al frente de Tooro hasta su fallecimiento.
Tras su muerte, surgió una disputa en torno a quién debía sucederlo. La reina madre, Best Kemigisa, sostuvo que el fallecido monarca había dejado un hijo y un testamento en el que habría establecido que ese niño debía convertirse en el próximo rey.
Sin embargo, el supuesto heredero no fue presentado públicamente y el comité de 21 integrantes del clan Babiito encargado de elegir al monarca decidió designar a Kijanangoma.
Desde el entorno del reino sostienen que el procedimiento respetó las normas tradicionales de Tooro. Charles Mwanguhya, ministro de Información del reino, afirmó que el supuesto hijo de Oyo no fue presentado formalmente y que, por ese motivo, el proceso continuó con la elección de otro integrante de la familia real.
Kemigisa, en cambio, cuestionó la decisión y manifestó su desacuerdo con la forma en que se desarrolló la sucesión. Según expresó, la situación generó un conflicto dentro de la familia que incluso dificultó el regreso del supuesto hijo de Oyo desde Estados Unidos.
Quién es el nuevo rey de Tooro
Kijanangoma nació en 1970 y pasó su infancia en Kidukuru, una localidad cercana a Fort Portal, en el oeste de Uganda. Posteriormente se trasladó para continuar sus estudios y obtuvo un título en Comunicación de Masas en la Universidad Makerere en 1999.
Durante gran parte de su vida adulta trabajó en radio y televisión. Su trayectoria incluyó funciones como locutor y editor en la Uganda Broadcasting Corporation (UBC), además de experiencias profesionales en Uganda y en la vecina Ruanda.
Su llegada al trono supone así un cambio radical en su vida pública: pasó de trabajar detrás de un micrófono y cubrir la actualidad nacional a convertirse en la máxima figura tradicional de Tooro.
El nuevo monarca aseguró que pretende aprovechar los vínculos construidos durante sus años en los medios de comunicación para impulsar iniciativas en beneficio de la población del reino.
"Me han dado este título de rey, pero no puedo trabajar solo", sostuvo Kijanangoma durante sus primeras declaraciones como monarca, al convocar a los habitantes de Tooro a acompañar su gestión.
Una coronación con antiguos rituales
La ceremonia de coronación comenzó durante la madrugada y estuvo acompañada por diferentes prácticas tradicionales del reino.
Como parte del ritual, Kijanangoma debió recorrer aproximadamente cuatro kilómetros hasta el palacio real de Karuziika, donde finalmente recibió la corona. Entre las ceremonias previstas también figuró una representación simbólica de combate destinada a recordar que alcanzar la condición de rey implica atravesar distintas pruebas.
Posteriormente, integrantes del clan Babiito participaron de los rituales de bendición del nuevo monarca.
El nombre Kijanangoma también tiene un significado relacionado con la tradición real. Según la historia de la familia, el primer integrante de su linaje que recibió ese nombre nació durante el ascenso al trono del rey Rukidi III. La denominación alude al "que viene con el tambor real", un símbolo asociado a la monarquía de Tooro.
Qué papel tienen los reyes tradicionales en Uganda
Aunque los reyes de Uganda no poseen atribuciones políticas formales, mantienen una importante influencia cultural y simbólica en las comunidades vinculadas históricamente con sus reinos.
El país cuenta con cuatro grandes reinos tradicionales reconocidos oficialmente. El más importante por su extensión e influencia es Buganda, que incluye buena parte de la región central y tiene su centro en Kampala.
Estas estructuras fueron abolidas por el Estado ugandés en 1967. Décadas más tarde, durante el gobierno de Yoweri Museveni, fueron restauradas a comienzos de los años 90.
La recuperación de los reinos fue presentada oficialmente como una forma de preservar la cultura y fortalecer la unidad nacional. Al mismo tiempo, la relación entre estas instituciones tradicionales y el poder político continúa siendo un aspecto relevante de la vida pública ugandesa.
El respaldo del gobierno de Museveni
La administración de Yoweri Museveni respaldó el proceso que llevó a Kijanangoma al trono.
El fiscal general Sam Mayanja sostuvo que el reino estaba habilitado para avanzar con la coronación debido a que no existía una denuncia formal que impidiera el procedimiento.
Museveni participó de la ceremonia de coronación, mientras que su hijo Muhoozi Kainerugaba, jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, también manifestó públicamente su respaldo al nuevo monarca.
La presencia y el apoyo de representantes del gobierno otorgaron además una dimensión política a una sucesión que, formalmente, corresponde a la estructura tradicional del reino.
Un rey que llega desde el periodismo
La particularidad de Kijanangoma no se limita a la controversia que rodeó su designación. Su perfil profesional también lo diferencia de otros integrantes de la familia real.
Durante 21 años estuvo vinculado al periodismo y tuvo contacto permanente con funcionarios, dirigentes y distintas instituciones del país. Ahora deberá trasladar esa experiencia a un rol completamente diferente, como referente de una comunidad con una fuerte identidad histórica.
Su madre, Assimwe Yusta Kijanangoma, destacó que su educación estuvo marcada por las tradiciones del antiguo reino y consideró que esa formación puede ayudarlo en su nueva responsabilidad.
Kijanangoma asumió así el trono en un momento especialmente sensible para Tooro: la muerte de un monarca que había llegado al poder siendo un niño y una sucesión que dejó abiertas diferencias dentro de la propia familia real.