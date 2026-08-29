Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey de Tooro, un reino tradicional ubicado en el oeste de Uganda, murió a los 34 años. Había llegado al trono cuando tenía apenas tres años, luego de la muerte prematura de su padre, Patrick David Matthew Rwamuhokya Kaboyo Olimi III, el 26 de agosto de 1995.
Murió a los 34 años el rey que llegó al trono con apenas 3 y fue el monarca más joven del mundo
Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey de Tooro, en Uganda, falleció el jueves. Había asumido la corona en 1995 tras la muerte de su padre y fue reconocido por Guinness World Records.
El fallecimiento se produjo el jueves alrededor de las 22, según informó la corona ugandesa, que comunicó la noticia “con profunda tristeza y gran pesar”. Las autoridades del reino calificaron la muerte como “una pérdida incalculable”.
Rukidi había nacido el 16 de abril de 1992 y, debido a su corta edad al momento de asumir, fue reconocido por Guinness World Records como el monarca reinante más joven del mundo.
Una infancia marcada por la corona
Tras convertirse en rey con apenas tres años, Rukidi recibió durante varios años educación en su hogar. Con el paso del tiempo completó distintas instancias de formación internacional y, en 2013, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Winchester, en Inglaterra.
A lo largo de su reinado desarrolló distintas iniciativas vinculadas con cuestiones sociales y ambientales. El Reino de Tooro destacó especialmente su participación en campañas de prevención y lucha contra el VIH/sida, así como su trabajo en favor de la educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres.
En 2023 también fue presentado como Embajador Mundial de la Paz de las Naciones Unidas.
Una expedición contra el cambio climático
Entre las actividades que marcaron su reinado se encuentra una expedición realizada en 2022 a la cordillera de Rwenzori, una de las principales cadenas montañosas de África.
Rukidi encabezó el ascenso a uno de sus sectores, con una altura de unos 4.877 metros, con el objetivo de generar conciencia sobre los efectos del calentamiento global y promover medidas para reducir su impacto.
Al año siguiente protagonizó otra iniciativa de carácter religioso: encabezó una campaña cristiana en Fort Portal, considerada por el reino como la primera de estas características en la historia de la región.
La corona continuará
Por el momento, las autoridades no informaron las causas de la muerte del monarca.
El primer ministro del Reino de Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, pidió a los habitantes que mantengan la unidad y la calma durante el período de duelo.
“La continuidad de la Corona está asegurada”, afirmó el funcionario.
Según explicó, Rukidi deja un príncipe heredero cuya identidad será anunciada formalmente en el momento que corresponda, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro.
La muerte del monarca pone fin a un reinado que comenzó cuando todavía era un niño y que se extendió durante más de tres décadas. Su figura, marcada desde el inicio por el récord mundial de juventud, quedó ligada posteriormente a iniciativas sociales, ambientales y de desarrollo para su comunidad.