Realeza internacional

Murió a los 34 años el rey que llegó al trono con apenas 3 y fue el monarca más joven del mundo

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, rey de Tooro, en Uganda, falleció el jueves. Había asumido la corona en 1995 tras la muerte de su padre y fue reconocido por Guinness World Records.