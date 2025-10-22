#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Por orden de Trump

Estados Unidos reportó dos muertos tras un ataque a una "narcolancha" en el Océano Pacífico

En esta oportunidad, el operativo se llevó a cabo frente a las costas de Colombia. Se trata del primer ataque de este tipo en el Pacífico, desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones.

Es el octavo ataque de EEUU a "narcolanchas", y el primero en el Pacífico.
 21:33
Por: 

El Ejército de Estados Unidos atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, confirmó este miércoles (22.10.2025) el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Por orden de Trump

"Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental", escribió Hegseth en X sobre la operación, que tuvo lugar este martes en aguas internacionales.

U.S. President Donald Trump speaks as he meets with Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) Mark Rutte (not pictured) at the White House in Washington, D.C., U.S., October 22, 2025. REUTERS/Kevin LamarqueDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Reuters.

El jefe del Pentágono precisó que dos supuestos "narcoterroristas" murieron en el bombardeo, del que compartió un video donde puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha, que estalla en llamas.

Reportes de The New York Times y la cadena CBS sitúan el ataque frente a las costas de Colombia, en un momento de tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington, después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia este fin de semana por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

En respuesta, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, acusó a Trump de ser "grosero e ignorante con Colombia".

“Solo justicia”

El secretario del recién bautizado como Departamento de Guerra advirtió que "no habrá refugio ni perdón, solo justicia" para los carteles de la droga que están "librando una guerra" contra EE.UU.".

Imagen difundida por Estados Unidos.Imagen difundida por el Ejército de Estados Unidos.

Este sería el octavo ataque conocido del Ejército estadounidense a narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, como parte de la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Colombia
Venezuela
Estados Unidos
Donald Trump
Gustavo Petro
Narcotráfico

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro