Estados Unidos reportó dos muertos tras un ataque a una "narcolancha" en el Océano Pacífico
En esta oportunidad, el operativo se llevó a cabo frente a las costas de Colombia. Se trata del primer ataque de este tipo en el Pacífico, desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques a embarcaciones.
Es el octavo ataque de EEUU a "narcolanchas", y el primero en el Pacífico.
El Ejército de Estados Unidos atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas deColombia, en el Pacífico oriental, en una expansión de sus operaciones para frustrar el tráfico de drogas hacia el país norteamericano, confirmó este miércoles (22.10.2025) el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Por orden de Trump
"Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental", escribió Hegseth en X sobre la operación, que tuvo lugar este martes en aguas internacionales.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Reuters.
El jefe del Pentágono precisó que dos supuestos "narcoterroristas" murieron en el bombardeo, del que compartió un video donde puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha, que estalla en llamas.
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.
Reportes de The New York Times y la cadena CBS sitúan el ataque frente a las costas de Colombia, en un momento de tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington, después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia este fin de semana por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, acusó a Trump de ser "grosero e ignorante con Colombia".
“Solo justicia”
El secretario del recién bautizado como Departamento de Guerra advirtió que "no habrá refugio ni perdón, solo justicia" para los carteles de la droga que están "librando una guerra" contra EE.UU.".
Imagen difundida por el Ejército de Estados Unidos.
Este sería el octavo ataque conocido del Ejército estadounidense a narcolanchas y el primero en el Pacífico, desde que el Pentágono iniciara una operación antidrogas en el Caribe sur, - en su mayoría cerca de las costas de Venezuela-, como parte de la que ha hundido al menos siete embarcaciones que, asegura, están relacionadas con el narcotráfico.
