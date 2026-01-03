Emiratos Árabes Unidos pide a yemeníes actuar con moderación y resolver diferencias mediante diálogo

Emiratos Árabes Unidos (EAU) expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Yemen e instó a todas las partes yemeníes a actuar con sensatez y moderación, disminuir las tensiones y resolver sus diferencias mediante el diálogo, informó este sábado WAM, la agencia estatal de noticias de EAU.
En un comunicado, EAU manifestó su pesar por la actual escalada en Yemen y pidió a los yemeníes que trabajen por la seguridad y la estabilidad del país, y subrayó la importancia de dar prioridad al diálogo frente a la confrontación.
Fuerzas saudíes atacaron Sayoun, Yemen, este viernes en represalias EAU. Crédito: Reuters
El comunicado reafirmó que EAU ha concluido por completo su presencia en Yemen, incluida la retirada de sus equipos antiterroristas, luego de una solicitud explícita. La retirada se llevó a cabo de manera rápida y ordenada, lo que refleja el compromiso de EAU con la distensión y la prevención de nuevas tensiones, indicó.
De acuerdo con el comunicado, EAU se unió a la coalición árabe liderada por Arabia Saudí en 2015 a petición del Gobierno legítimo de Yemen para apoyar la legitimidad, combatir a las organizaciones terroristas y promover la seguridad y la estabilidad en Yemen, durante lo cual EAU y su pueblo hicieron importantes sacrificios.
El comunicado también advirtió que cualquier nueva escalada podría agravar las crisis existentes y amenazar la seguridad regional, y reitera el llamado de EAU a la sensatez, el buen juicio y el entendimiento basado en el diálogo para ayudar a lograr una estabilidad duradera en Yemen y en toda la región.