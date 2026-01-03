#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tensión en el Golfo de Adén

Emiratos Árabes Unidos pide a yemeníes actuar con moderación y resolver diferencias mediante diálogo

El comunicado reafirmó que EAU ha concluido por completo su presencia en Yemen, incluida la retirada de sus equipos antiterroristas.

Fuerzas saudíes atacaron Sayoun, Yemen, este viernes en represalias EAU. Crédito: ReutersFuerzas saudíes atacaron Sayoun, Yemen, este viernes en represalias EAU. Crédito: Reuters
Seguinos en
Por: 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) expresó su preocupación por los recientes acontecimientos en Yemen e instó a todas las partes yemeníes a actuar con sensatez y moderación, disminuir las tensiones y resolver sus diferencias mediante el diálogo, informó este sábado WAM, la agencia estatal de noticias de EAU.

Mirá tambiénLa foto de Nicolás Maduro detenido rumbo a Estados Unidos

En un comunicado, EAU manifestó su pesar por la actual escalada en Yemen y pidió a los yemeníes que trabajen por la seguridad y la estabilidad del país, y subrayó la importancia de dar prioridad al diálogo frente a la confrontación.

Smoke rises in the aftermath of a Saudi-led coalition airstrike, which targeted what it described as foreign military support to UAE-backed southern separatists, in Yemen's southern port of Mukalla, in this screengrab from a handout video obtained by Reuters on December 30, 2025. SABAA TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION LINES: Reuters was able to confirm the location from the layout of the storage tanks, warehouses and trees which matched satellite imagery and corroborating footage from the scene. The date when the video was filmed was confirmed by official and media reports. TPX IMAGES OF THE DAYFuerzas saudíes atacaron Sayoun, Yemen, este viernes en represalias EAU. Crédito: Reuters

El comunicado reafirmó que EAU ha concluido por completo su presencia en Yemen, incluida la retirada de sus equipos antiterroristas, luego de una solicitud explícita. La retirada se llevó a cabo de manera rápida y ordenada, lo que refleja el compromiso de EAU con la distensión y la prevención de nuevas tensiones, indicó.

Mirá tambiénTrump anunció que Estados Unidos administrará Venezuela "hasta una transición adecuada"

De acuerdo con el comunicado, EAU se unió a la coalición árabe liderada por Arabia Saudí en 2015 a petición del Gobierno legítimo de Yemen para apoyar la legitimidad, combatir a las organizaciones terroristas y promover la seguridad y la estabilidad en Yemen, durante lo cual EAU y su pueblo hicieron importantes sacrificios.

Still image from a social media video claiming to show Saudi airstrikes targeting Southern Transitional Council (STC) positions in Sayoun, Yemen, released on January 2, 2026. UGC/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.Fuerzas saudíes atacaron Sayoun, Yemen, este viernes en represalias EAU. Crédito: Reuters

El comunicado también advirtió que cualquier nueva escalada podría agravar las crisis existentes y amenazar la seguridad regional, y reitera el llamado de EAU a la sensatez, el buen juicio y el entendimiento basado en el diálogo para ayudar a lograr una estabilidad duradera en Yemen y en toda la región.

Seguinos en
#TEMAS:
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro