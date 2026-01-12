Robaron datos bancarios e identidades tras un ciberataque a la energética española Endesa

La empresa energética española Endesa confirmó que sufrió un ciberataque que derivó en la extracción de datos personales sensibles de sus clientes. El incidente afectó a usuarios con contratos de luz y gas y expuso información vinculada a identidades y medios de pago.
Según informó la compañía, un actor malicioso logró vulnerar las medidas de seguridad de su plataforma comercial y accedió de manera ilegítima a bases de datos internas. El hecho ya fue comunicado a los clientes potencialmente afectados mediante correos electrónicos oficiales.
Qué datos fueron comprometidos
La investigación interna determinó que los atacantes habrían tenido acceso a datos de contacto, documentos de identidad y el IBAN de cuentas bancarias asociadas a los contratos. Endesa aclaró que las contraseñas de acceso a las plataformas digitales no fueron afectadas.
Si bien hasta el momento no se detectó un uso fraudulento de la información, la empresa advirtió que los datos podrían ser utilizados para intentos de suplantación de identidad, fraudes bancarios o campañas de phishing y spam.
Recomendaciones y medidas adoptadas
Desde la compañía señalaron que el riesgo para los clientes es “improbable”, aunque recomendaron extremar precauciones ante comunicaciones sospechosas en los próximos días. También solicitaron reportar cualquier intento de fraude al número de atención habilitado.
Endesa informó además que activó de inmediato sus protocolos de ciberseguridad, implementó medidas técnicas y organizativas para contener el incidente y trabaja para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.