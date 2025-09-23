En Sudáfrica y California

Errol, el padre de Elon Musk, acusado por cinco casos de abuso sexual infantil

Según una investigación de The New York Times, los hechos -que involucran a "cinco hijos e hijastros" de Errol Musk- se remontan a 1993 y serían el motivo de la ruptura de relaciones del CEO de Tesla con su progenitor.