Ibiza sufre la peor lluvia del siglo con importantes destrozos por el agua

España, ahora con foco en Ibiza, sufre esta semana el impacto de importantes lluvias acumuladas que generaron destrozos e impactantes imágenes.
Este martes se registraron hasta 200 milímetros acumulados. Se emitieron alertas de nivel rojo.
España, ahora con foco en Ibiza, sufre esta semana el impacto de importantes lluvias acumuladas que generaron destrozos e impactantes imágenes.
Ibiza atravesó, según las cifras oficiales de este martes, la peor inundación del siglo con un total de 200 milímetros acumulados en apenas dos horas.
Ante la magnitud del temporal, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el martes la alerta roja en las islas de Ibiza y Formentera por las fuertes lluvias, apenas un par de horas después de haberlo rebajado a nivel naranja.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones de carreteras, edificios y calles y colapsaron Ibiza el martes. El temporal ocasionó estragos y desbordó a los Bomberos, que efectuaron más de 20 salidas por diversas emergencias.
Varias rutas se inundaron y fueron cerradas al tránsito, como la del aeropuerto y el primer cinturón de ronda de Ibiza. Las lluvias provocaron además el derrumbe de parte de un edificio en Cala Vadella.
El colapso de parte de la ladera de una montaña sobre dos plantas del hotel HT Vibra Tropical Garden provocó que cuatro personas quedaran atrapadas en varios pisos, tres de ellas heridas leves,, que fueron rescatadas por los Bomberos, según informó el SAMU061.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.