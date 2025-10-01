#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
España

Ibiza sufre la peor lluvia del siglo con importantes destrozos por el agua

Este martes se registraron hasta 200 milímetros acumulados. Se emitieron alertas de nivel rojo.

Parte de las complicaciones en Ibiza este miércoles. Crédito: REUTERS/Francisco Ubilla
 13:40

España, ahora con foco en Ibiza, sufre esta semana el impacto de importantes lluvias acumuladas que generaron destrozos e impactantes imágenes.

Mirá tambiénInundaciones en Valencia: suspenden clases, trenes y vuelos tras un violento temporal en España

Ibiza atravesó, según las cifras oficiales de este martes, la peor inundación del siglo con un total de 200 milímetros acumulados en apenas dos horas.

Ante la magnitud del temporal, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, solicitó el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Cars sit submerged in flooded residential garages after storm Gabrielle hit the island, in Ibiza, Spain October 1, 2025. REUTERS/Francisco UbillaAgua acumulada en estacionamientos subterráneos. Crédito: REUTERS/Francisco Ubilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el martes la alerta roja en las islas de Ibiza y Formentera por las fuertes lluvias, apenas un par de horas después de haberlo rebajado a nivel naranja.

A tourist crosses a flooded street after storm Gabrielle hit the island in Ibiza, Spain September 30, 2025. REUTERS/Francisco UbillaComplicaciones en la noche de Ibiza. Crédito: REUTERS/Francisco Ubilla

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones de carreteras, edificios y calles y colapsaron Ibiza el martes. El temporal ocasionó estragos y desbordó a los Bomberos, que efectuaron más de 20 salidas por diversas emergencias.

Varias rutas se inundaron y fueron cerradas al tránsito, como la del aeropuerto y el primer cinturón de ronda de Ibiza. Las lluvias provocaron además el derrumbe de parte de un edificio en Cala Vadella.

A tourist holds his shoes as he crosses a flooded street after storm Gabrielle hit the island in Ibiza, Spain September 30, 2025. REUTERS/Francisco UbillaComplicaciones en la noche de Ibiza. Crédito: REUTERS/Francisco Ubilla

El colapso de parte de la ladera de una montaña sobre dos plantas del hotel HT Vibra Tropical Garden provocó que cuatro personas quedaran atrapadas en varios pisos, tres de ellas heridas leves,, que fueron rescatadas por los Bomberos, según informó el SAMU061.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
España
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro