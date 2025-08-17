España despliega 500 soldados adicionales para frenar incendios forestales

Este domingo, la situación en varias regiones de España continúa siendo crítica: la ola de calor mantiene activos decenas de incendios forestales que arrasan miles de hectáreas, provocan evacuaciones masivas y demandan el despliegue urgente de más recursos.
Frente a este escenario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el envío inmediato de 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar las tareas de lucha contra el fuego, sumándose a los 1.400 militares ya movilizados por la Unidad Militar de Emergencias (UME)
Refuerzos y estrategias frente a un desastre creciente
Las regiones más afectadas, como Galicia, Castilla y León y Extremadura, concentran ahora cerca de cuarenta focos activos, con unas 50.000 hectáreas quemadas solo en Ourense
En la provincia gallega, donde se contabilizan doce incendios de nivel crítico, ya se han organizado evacuaciones y restricciones de tránsito, mientras se movilizan aviones y brigadas internacionales
Ante esta coyuntura, el Gobierno pidió cooperación generalizada entre todos los sectores. Sánchez propuso la creación de un “gran Pacto de Estado” para enfrentar la emergencia climática, involucrando administraciones, partidos políticos, sociedad civil, ciencia y sectores productivos
Un operativo sin precedentes y alerta máxima
El despliegue militar no es la única medida: Sánchez destacó importantes incrementos presupuestarios —un 35 % en prevención y un 40 % en recursos de extinción, con un notable aumento del equipamiento de la UME
Además, España recibió apoyo de países europeos como Francia, Italia, Alemania, Holanda y Eslovaquia, que enviaron aviones, bomberos y otros recursos en el mayor despliegue del mecanismo europeo de Protección Civil
El rey Felipe VI también se sumó al reconocimiento público: durante una visita al Cuartel General de la UME, valoró la labor de los uniformados y llamó a la ciudadanía a mantener la prudencia frente al fuego
Las condiciones meteorológicas siguen complicando la situación: el Gobierno advierte que restan al menos tres días críticos por delante, con temperaturas extremas que avivan los focos aún activos
