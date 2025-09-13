#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
España

Al menos 25 heridos por una explosión en un bar de Madird

Una fuga de gas provocó el incidente en el bar “Mis tesoros”, en Vallecas. Hubo derrumbe parcial del edificio.

Intervención del personal de bomberos este sábado. Crédito: Servicio de Emergencias de Madrid
 19:09

Una fuerte explosión de gas registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas de Madrid, España, generó conmoción por los heridos

Mirá tambiénPasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el suyo está afectado y qué hacer en Santa Fe

El incidente ha dejado un total de 25 personas heridas, una de ellas en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid en el reporte más reciente. En primera instancia se había comunicado la cifra de 14 personas.

El suceso se produjo en torno a las 15:00 (hora local) y afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar con 18 unidades, trabajando en el desescombro y en el control del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas y buscan posibles personas atrapadas entre los restos.

Firefighters work at the site after an explosion in a cafe injured at least 21 people, three of them seriously, according to emergency services, in Madrid, Spain September 13, 2025. Madrid Emergency Services, Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.Intervención del personal de bomberos este sábado. Crédito: Servicio de Emergencias de Madrid

Las autoridades sanitarias continúan evaluando la situación mientras los equipos de emergencia mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad.

Por su parte, la policía local ha regulado el tránsito en la calle Manuel Maroto, que ha sido cortada para los vehículos debido a los trabajos de seguridad y desescombro. Las causas de la explosión aún no han sido confirmadas, y se espera que los equipos de investigación determinen el origen del incidente en las próximas horas.

Firefighters work at the site after an explosion in a cafe injured at least 21 people, three of them seriously, according to emergency services, in Madrid, Spain September 13, 2025. Madrid Emergency Services, Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.Intervención del personal de bomberos este sábado. Crédito: Servicio de Emergencias de Madrid

A su vez, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
España
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro