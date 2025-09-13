Al menos 25 heridos por una explosión en un bar de Madird

Una fuerte explosión de gas registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas de Madrid, España, generó conmoción por los heridos
Una fuerte explosión de gas registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas de Madrid, España, generó conmoción por los heridos
El incidente ha dejado un total de 25 personas heridas, una de ellas en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid en el reporte más reciente. En primera instancia se había comunicado la cifra de 14 personas.
El suceso se produjo en torno a las 15:00 (hora local) y afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar con 18 unidades, trabajando en el desescombro y en el control del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas y buscan posibles personas atrapadas entre los restos.
Las autoridades sanitarias continúan evaluando la situación mientras los equipos de emergencia mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad.
Por su parte, la policía local ha regulado el tránsito en la calle Manuel Maroto, que ha sido cortada para los vehículos debido a los trabajos de seguridad y desescombro. Las causas de la explosión aún no han sido confirmadas, y se espera que los equipos de investigación determinen el origen del incidente en las próximas horas.
A su vez, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está trabajando con los drones.
