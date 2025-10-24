Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones en el Caribe en plena escalada con Venezuela

El Pentágono anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.
El buque más grande de la flota naval norteamericana fue apostado reforzando la operación del Pentágono. El ministro de Defensa venezolano volvió a denunciar el avance militar estadounidense y dijo que están preparados para defender el territorio.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Según el vocero, este despliegue "reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".
"Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales", agregó el portavoz norteamericano.
El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.
Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que su país se prepara ante un “despliegue militar que se acerca cada día más” a sus costas.
El ministro de Nicolás Maduro aseguró que los militares venezolanos se mantienen "inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro" del territorio, declaraciones que dio después de que el Pentágono anunciara el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford.
Además, Padrino López reconoció la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos dentro del territorio venezolano. Dichas declaraciones ocurrieron este 23 de octubre durante una jornada de ejercicios militares en estados costeros.
“Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación, y cualquier intento fracasará, como han fracasado hasta ahora”, afirmó.
