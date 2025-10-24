#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
USS Gerald R. Ford

Estados Unidos desplegó su mayor portaaviones en el Caribe en plena escalada con Venezuela

El buque más grande de la flota naval norteamericana fue apostado reforzando la operación del Pentágono. El ministro de Defensa venezolano volvió a denunciar el avance militar estadounidense y dijo que están preparados para defender el territorio.

El portaaviones USS Gerald Ford refuerza la presencia militar aumentando la tensión con Venezuela.El portaaviones USS Gerald Ford refuerza la presencia militar aumentando la tensión con Venezuela.
 21:02
Por: 

El Pentágono anunció el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en medio de la tensión con Venezuela por los ataques militares contra lanchas al parecer cargadas con drogas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envió del portaaviones y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales", explicó en un comunicado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

The world’s largest aircraft carrier USS Gerald R. Ford steams alongside USNS Laramie (T-AO-203) during a fueling-at-sea in the eastern Mediterranean Sea, as a scheduled deployment in the U.S Naval Forces Europe area of operations, deployed by U.S. Sixth Fleet to defend U.S, allied, and partners interests, in this photo taken on October, 11, 2023 and released by U.S. Navy on October 14, 2023. U.S Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTYEl portavión USS Gerald R. Ford de la Fuerza Naval de EE.UU.

Según el vocero, este despliegue "reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense".

"Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las organizaciones transnacionales", agregó el portavoz norteamericano.

Despliegue norteamericano

El Gerald Ford y su grupo de ataque se unen de este modo al contingente desplegado desde el verano por el Pentágono en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones de combate F-35B, aviones de patrulla P-8 y drones MQ-9, que operan desde una base en Puerto Rico.

Durante las últimas semanas, la Administración de Donald Trump ha destruido una decena de embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, matando a varias personas, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

Reacción venezolana

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que su país se prepara ante un “despliegue militar que se acerca cada día más” a sus costas.

(251023) -- CARACAS, 23 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen proveída por el Ministerio para la Defensa de Venezuela del ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (c), hablando durante la realización de los ejercicios de defensa de Costa Independencia 200, en Caracas, Venezuela, el 23 de octubre de 2025. Padrino López informó el jueves que las operaciones militares en curso tienen como objetivo salvaguardar el territorio nacional ante posibles amenazas extranjeras. (Xinhua/Ministerio para la Defensa de Venezuela) (ms) (jg) (ah) (ce)El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: Xinhua.

El ministro de Nicolás Maduro aseguró que los militares venezolanos se mantienen "inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro" del territorio, declaraciones que dio después de que el Pentágono anunciara el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford.

Además, Padrino López reconoció la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos dentro del territorio venezolano. Dichas declaraciones ocurrieron este 23 de octubre durante una jornada de ejercicios militares en estados costeros.

“Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación, y cualquier intento fracasará, como han fracasado hasta ahora”, afirmó.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Estados Unidos
Donald Trump
Nicolás Maduro
Venezuela

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro