El volcán Etna entró en una nueva fase eruptiva y lanzó lava a 400 metros: las impactantes imágenes

El volcán más alto y activo de Europa, el Monte Etna en Sicilia, experimentó una leve erupción estromboliana, que produjo densas columnas de lava que alcanzaron alturas estimadas entre 300 y 400 metros- que se elevaron desde su cumbre cubierta de nieve: una postal tan hipnótica como peligrosa que atrajo miradas desde distintos puntos de la zona.

El episodio obligó a elevar el nivel de aviso para la aviación: se emitió una alerta roja por el riesgo que implica el humo denso para los vuelos. Aun así, las autoridades informaron que el aeropuerto de Catania-Fontanarossa continuó operando con normalidad, mientras se monitorea la eventual caída de cenizas.

Especialistas y autoridades vienen insistiendo en que acercarse a las zonas con lava o a sectores inestables del volcán puede ser extremadamente peligroso, incluso cuando el espectáculo parece “controlado” a la distancia. El Etna, de todos modos, sigue siendo un imán para visitantes y fotógrafos cada vez que vuelve a encenderse.

