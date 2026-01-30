Estados Unidos

Un juez descartó la pena de muerte en el caso Mangione

Una jueza federal de Manhattan anuló dos cargos contra Luigi Mangione, incluido el de homicidio con arma que habilitaba pedir la pena capital. Siguen vigentes acusaciones por acoso, con posibilidad de prisión perpetua, y el tribunal avaló el uso de evidencia secuestrada al momento de su detención.