El rey marroquí Mohammed VI presidió hoy viernes una ceremonia en el Palacio Real de Rabat para nombrar a los miembros del nuevo Gobierno del país, que será encabezado por Fatima Ezzahra El Mansouri.
Fatima El Mansouri ya es la primera ministra de Marruecos
Se trata de la primera mujer en ocupar el cargo de jefe de Gobierno, y prestó juramento en el Palacio Real de Rabat.
El Mansouri, la primera mujer en ocupar el cargo de jefe de Gobierno, prestó juramento en el Palacio Real de Rabat, reportó la agencia oficial de noticias MAP.
La coalición que respalda al Gobierno
El Mansouri formó un Gobierno respaldado por una coalición parlamentaria conformada por el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), el Partido Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS).
Juntos, los cuatro partidos tienen 207 de los 395 escaños recién elegidos en la Cámara de Representantes.
Continuidad en carteras clave
El nuevo Gobierno mantiene en sus cargos a Nasser Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, y a Abdelouafi Laftit, ministro del Interior.
Fouzi Lekjaa, el jefe de la federación de fútbol de Marruecos y exministro de Presupuesto, fue elegido como ministro de Economía y Finanzas en el nuevo Gobierno.