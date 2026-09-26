Pidieron medidas para Ceuta

Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones anticipadas

La segunda Marcha por la Dignidad, convocada por Sociedad Civil Española, recorrió el centro de Madrid. La organización estimó 180.000 asistentes, mientras que la Delegación del Gobierno cifró la concurrencia en 20.000. Participaron dirigentes del Partido Popular y Vox.