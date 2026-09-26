Múnich fue elegida este sábado como candidata de Alemania para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, 2040 o 2044. La capital de Baviera se impuso a la propuesta de Colonia-Rin-Ruhr durante una asamblea extraordinaria de la Confederación Olímpica y Deportiva Alemana (DOSB), celebrada en Baden-Baden.
Múnich representará a Alemania en la carrera por los Juegos Olímpicos
La capital de Baviera se impuso a la candidatura de Colonia-Rin-Ruhr en la votación de la Confederación Olímpica y Deportiva Alemana. Ahora deberá competir en el proceso internacional para organizar los Juegos de 2036, 2040 o 2044.
El anuncio fue realizado por el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, junto al titular de la DOSB, Thomas Weikert. “Es una gran oportunidad para toda Alemania”, afirmó Steinmeier tras conocerse el resultado.
La elección representa el primer paso de un proceso que continuará a nivel internacional, donde Alemania deberá presentar su proyecto ante el Comité Olímpico Internacional (COI).
Múnich se impuso a Colonia
La candidatura de Múnich llegaba a la votación con una evaluación favorable por parte de la comisión de expertos de la DOSB. El proyecto de la capital bávara obtuvo una valoración ligeramente superior a la propuesta de Colonia-Rin-Ruhr.
El plan contempla concentrar la mayor parte de las competencias en Baviera. Las excepciones serían algunos partidos del torneo de fútbol en Stuttgart y las pruebas de vela en Kiel.
Múnich ya organizó los Juegos Olímpicos de verano de 1972 y, de concretarse una nueva designación, volvería a ser sede del principal acontecimiento deportivo internacional después de más de seis décadas.
La ciudad también había presentado una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, pero el proyecto fue rechazado en un referéndum local celebrado en 2013. En octubre del año pasado, en cambio, una nueva consulta ciudadana respaldó por una mayoría de dos tercios la candidatura para los próximos Juegos.
Berlín y Hamburgo quedaron fuera de carrera
Múnich y Colonia-Rin-Ruhr no fueron las únicas ciudades alemanas que evaluaron presentarse. Berlín y Hamburgo también habían desarrollado sus propios proyectos, aunque ambas quedaron fuera antes de la votación definitiva.
Hamburgo abandonó sus aspiraciones después de que una consulta ciudadana rechazara el proyecto olímpico. Berlín, por su parte, retiró su candidatura apenas dos días antes de la asamblea de la DOSB.
La capital alemana había obtenido resultados inferiores a sus competidoras en la evaluación de la organización deportiva. Además, el escenario político local cambió después de las últimas elecciones a la Cámara de Diputados de Berlín, lo que modificó el respaldo al proyecto.
El próximo desafío será internacional
Con la elección de Múnich, Alemania inicia ahora una nueva etapa del proceso. La candidatura deberá presentar ante el COI un proyecto detallado, que incluirá las sedes previstas, la organización de las competencias y las garantías financieras.
El proceso internacional para los Juegos de 2036 comenzará en marzo próximo y la definición de la sede está prevista para 2029. Alemania también mantiene abierta la posibilidad de competir por los Juegos de 2040 o 2044.
El proyecto de Múnich buscará apoyarse, entre otros aspectos, en la infraestructura existente y en instalaciones como el Parque Olímpico, construido para los Juegos de 1972.