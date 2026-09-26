#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Da el primer paso

Múnich representará a Alemania en la carrera por los Juegos Olímpicos

La capital de Baviera se impuso a la candidatura de Colonia-Rin-Ruhr en la votación de la Confederación Olímpica y Deportiva Alemana. Ahora deberá competir en el proceso internacional para organizar los Juegos de 2036, 2040 o 2044.

Múnich fue elegida como candidata de Alemania para los Juegos OlímpicosMúnich fue elegida como candidata de Alemania para los Juegos Olímpicos
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Múnich fue elegida este sábado como candidata de Alemania para organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, 2040 o 2044. La capital de Baviera se impuso a la propuesta de Colonia-Rin-Ruhr durante una asamblea extraordinaria de la Confederación Olímpica y Deportiva Alemana (DOSB), celebrada en Baden-Baden.

Mirá tambiénLos hutíes lanzaron nuevos ataques con drones y misiles contra Arabia Saudita

El anuncio fue realizado por el presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, junto al titular de la DOSB, Thomas Weikert. “Es una gran oportunidad para toda Alemania”, afirmó Steinmeier tras conocerse el resultado.

La elección representa el primer paso de un proceso que continuará a nivel internacional, donde Alemania deberá presentar su proyecto ante el Comité Olímpico Internacional (COI).

Múnich se impuso a Colonia

La candidatura de Múnich llegaba a la votación con una evaluación favorable por parte de la comisión de expertos de la DOSB. El proyecto de la capital bávara obtuvo una valoración ligeramente superior a la propuesta de Colonia-Rin-Ruhr.

El plan contempla concentrar la mayor parte de las competencias en Baviera. Las excepciones serían algunos partidos del torneo de fútbol en Stuttgart y las pruebas de vela en Kiel.

The moon is pictured with the Olympic rings on the Eiffel Tower ahead the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games in Paris, France, July 23, 2024. REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAYAlemania eligió a Múnich para competir por los Juegos Olímpicos de 2036

Múnich ya organizó los Juegos Olímpicos de verano de 1972 y, de concretarse una nueva designación, volvería a ser sede del principal acontecimiento deportivo internacional después de más de seis décadas.

La ciudad también había presentado una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, pero el proyecto fue rechazado en un referéndum local celebrado en 2013. En octubre del año pasado, en cambio, una nueva consulta ciudadana respaldó por una mayoría de dos tercios la candidatura para los próximos Juegos.

Berlín y Hamburgo quedaron fuera de carrera

Múnich y Colonia-Rin-Ruhr no fueron las únicas ciudades alemanas que evaluaron presentarse. Berlín y Hamburgo también habían desarrollado sus propios proyectos, aunque ambas quedaron fuera antes de la votación definitiva.

Hamburgo abandonó sus aspiraciones después de que una consulta ciudadana rechazara el proyecto olímpico. Berlín, por su parte, retiró su candidatura apenas dos días antes de la asamblea de la DOSB.

An industrial climber works on the facade of Stade de France stadium ahead the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games in Paris, France, July 13, 2024. REUTERS/Fabrizio BenschAlemania eligió a Múnich para competir por los Juegos Olímpicos de 2036

La capital alemana había obtenido resultados inferiores a sus competidoras en la evaluación de la organización deportiva. Además, el escenario político local cambió después de las últimas elecciones a la Cámara de Diputados de Berlín, lo que modificó el respaldo al proyecto.

El próximo desafío será internacional

Con la elección de Múnich, Alemania inicia ahora una nueva etapa del proceso. La candidatura deberá presentar ante el COI un proyecto detallado, que incluirá las sedes previstas, la organización de las competencias y las garantías financieras.

Mirá tambiénEl huracán Nolo gana fuerza camino a Hawái y podría alcanzar la categoría 3

El proceso internacional para los Juegos de 2036 comenzará en marzo próximo y la definición de la sede está prevista para 2029. Alemania también mantiene abierta la posibilidad de competir por los Juegos de 2040 o 2044.

El proyecto de Múnich buscará apoyarse, entre otros aspectos, en la infraestructura existente y en instalaciones como el Parque Olímpico, construido para los Juegos de 1972.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Polideportivo
Alemania

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro