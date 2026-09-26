Da el primer paso

Múnich representará a Alemania en la carrera por los Juegos Olímpicos

La capital de Baviera se impuso a la candidatura de Colonia-Rin-Ruhr en la votación de la Confederación Olímpica y Deportiva Alemana. Ahora deberá competir en el proceso internacional para organizar los Juegos de 2036, 2040 o 2044.