Un hombre de 71 años murió tras ser atacado por un caimán mientras pescaba en un parque de Florida, Estados Unidos.
Florida: un caimán de casi cuatro metros mató a un pescador de 71 años
Steven Hamilton pescaba en la orilla del lago Apopka, cerca de Orlando, cuando fue atacado y arrastrado al agua. Su cuerpo fue recuperado unas dos horas después. Las autoridades capturaron y sacrificaron al animal, en el segundo ataque fatal de este tipo registrado en el estado durante 2026.
La víctima, identificada como Steven Hamilton, se encontraba en la costa del lago Apopka cuando el animal lo arrastró hacia el agua. El episodio ocurrió el viernes 16 de octubre, alrededor de las 17, en el parque Dr. Bradford Memorial, en Winter Garden, al noroeste de Orlando.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales y recogida por la agencia Associated Press, los equipos de emergencia tuvieron dificultades para ingresar al agua debido a la presencia de otros caimanes en la zona. El cuerpo del hombre fue recuperado aproximadamente dos horas después del ataque.
El caso generó un operativo de búsqueda y una investigación conjunta entre la Policía de Winter Garden y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Los especialistas capturaron al ejemplar señalado como responsable y lo retiraron del lugar.
Cómo fue el ataque al pescador en el lago Apopka
Hamilton, vecino de Winter Garden, se encontraba pescando desde la orilla en el parque Dr. Bradford Memorial, un espacio recreativo situado junto al lago Apopka, a unos 24 kilómetros al noroeste de Orlando.
Según el relato de una testigo citado por medios locales, el hombre había conseguido sacar un pez del agua y lo sostenía para que le tomaran una fotografía cuando el caimán apareció y lo sujetó de una pierna. Luego lo arrastró hacia el lago.
Las autoridades recibieron el aviso cerca de las 17 y desplegaron un operativo para localizarlo. Sin embargo, la presencia de otros ejemplares activos en el agua dificultó las tareas de rescate y demoró el ingreso de los equipos al sector.
El jefe de Bomberos de Winter Garden, Jose Gainza, explicó que la recuperación del cuerpo se concretó unas dos horas después del ataque. La Policía local confirmó que Hamilton estaba pescando en la costa cuando fue sorprendido por el animal.
Captura del animal
El ejemplar capturado medía aproximadamente 3,6 metros de largo. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó que el caimán fue retirado y sacrificado después de ser atrapado.
El capitán de la Policía local, Michael Mason, señaló que las autoridades no habían recibido previamente avisos sobre la presencia de un animal cerca de la orilla. También indicó que la presencia de caimanes en ese sector no resulta inusual, debido a las características del lago y su entorno natural.
La investigación busca reconstruir las circunstancias del ataque y establecer los detalles de lo ocurrido. Por el momento, la información oficial difundida indica que el hombre estaba en la costa cuando fue arrastrado al agua.