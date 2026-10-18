Estados Unidos

Florida: un caimán de casi cuatro metros mató a un pescador de 71 años

Steven Hamilton pescaba en la orilla del lago Apopka, cerca de Orlando, cuando fue atacado y arrastrado al agua. Su cuerpo fue recuperado unas dos horas después. Las autoridades capturaron y sacrificaron al animal, en el segundo ataque fatal de este tipo registrado en el estado durante 2026.