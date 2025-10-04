Israel deporta a 137 activistas de la "flotilla humanitaria" con destino a Gaza

Entre los expulsados hay ciudadanos de más de una docena de países, incluidos Turquía, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Argentina. La operación naval israelí contra la flotilla “Global Sumud” provocó protestas internacionales.
Israel confirmó la deportación de 137 activistas de la flotilla “Global Sumud”, que buscaba llevar ayuda a Gaza. El operativo naval provocó protestas y tensiones diplomáticas en varios países.
Entre los expulsados hay ciudadanos de más de una docena de países, incluidos Turquía, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Argentina. La operación naval israelí contra la flotilla “Global Sumud” provocó protestas internacionales.
Israel confirmó este sábado la deportación de 137 activistas que integraban la flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza, tras iniciar las expulsiones un día antes con el envío de cuatro ciudadanos italianos.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, entre los deportados hay 36 ciudadanos turcos, además de activistas provenientes de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Marruecos, Italia, Kuwait, Libia, Malasia, Mauritania, Suiza, Túnez y Jordania.
La llamada flotilla Global Sumud (que significa “resiliencia” en árabe) zarpó en septiembre desde el puerto de Barcelona con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, territorio palestino bajo asedio israelí y afectado por una grave crisis alimentaria, según alertas recientes de la ONU.
Entre los pasajeros se encontraban activistas de derechos humanos, figuras políticas, representantes de organizaciones sociales y personalidades internacionales, como la ambientalista sueca Greta Thunberg.
El miércoles, la marina israelí comenzó a interceptar los barcos cuando se aproximaban a las costas de Gaza, deteniendo a más de 400 personas. El operativo se completó el viernes, cuando las fuerzas israelíes lograron cercar la última embarcación del convoy.
Las autoridades israelíes informaron que todos los participantes serían deportados progresivamente a sus países de origen, tras ser interrogados.
Desde Ankara, el gobierno turco exigió la “liberación inmediata y segura” de sus ciudadanos, al tiempo que condenó la acción israelí por considerar que viola el derecho internacional humanitario.
La interceptación de la flotilla generó manifestaciones de repudio en distintas capitales del mundo, entre ellas Brasilia, Buenos Aires, París, Roma, Túnez y Berlín, donde cientos de personas reclamaron el fin del bloqueo sobre Gaza y denunciaron el uso de la fuerza contra una misión civil.
La operación naval se produce en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, con el enclave gazatí sumido en una crisis humanitaria sin precedentes. Según datos de Naciones Unidas, más del 80% de la población de Gaza padece inseguridad alimentaria severa y los envíos de ayuda internacional enfrentan severas restricciones.
Israel, por su parte, sostiene que mantiene el bloqueo marítimo como medida de seguridad para impedir el ingreso de armas al grupo Hamas.
