Takaichi se perfila como la primera jefa de Gobierno en la historia de Japón

El Partido Liberal Demócrata eligió a Sanae Takaichi como su nueva líder, abriendo paso a la primera mujer que podría dirigir Japón. Nacionalista, conservadora y cercana al legado de Shinzo Abe, propone reforzar la defensa nacional y mantener una política económica expansiva.