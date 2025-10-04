Takaichi se perfila como la primera jefa de Gobierno en la historia de Japón
El Partido Liberal Demócrata eligió a Sanae Takaichi como su nueva líder, abriendo paso a la primera mujer que podría dirigir Japón. Nacionalista, conservadora y cercana al legado de Shinzo Abe, propone reforzar la defensa nacional y mantener una política económica expansiva.
Sanae Takaichi hará historia como la primera mujer en liderar el gobierno japonés. Credito: REUTER
La dirigente ultraconservadora, admiradora de Margaret Thatcher y cercana al legado de Shinzo Abe, fue elegida líder del Partido Liberal Demócrata y tiene asegurada la investidura parlamentaria. Promete reforzar la defensa nacional y mantener una línea económica expansiva.
Japón se prepara para un cambio histórico en su liderazgo político.
El Partido Liberal Demócrata (PLD), fuerza gobernante desde hace casi siete décadas, eligió este sábado a Sanae Takaichi, exministra de Seguridad Económica y figura emblemática del ala más conservadora, como su nueva presidenta. Con este resultado, la política de 64 años se encamina a convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en la historia del país.
La elección interna se definió en segunda vuelta, donde Takaichi se impuso con amplio respaldo de las bases partidarias, tras la renuncia del actual jefe de Gobierno, Shigeru Ishiba, quien anunció su dimisión luego de los malos resultados obtenidos por el PLD en las últimas elecciones legislativas.
Sanae Takaichi hará historia como la primera mujer en liderar el gobierno japonés. Credito: REUTER
Según medios locales, la votación parlamentaria para oficializar su designación se realizará alrededor del 13 de octubre, fecha en la que se espera que Takaichi asuma formalmente el cargo.
Una conservadora de línea dura
Considerada una admiradora declarada de Margaret Thatcher, Takaichi defiende una visión política marcada por el nacionalismo, el fortalecimiento de las Fuerzas de Autodefensa japonesas y una posición firme frente al creciente poderío militar de China y las tensiones en el mar de China Oriental.
“Japón debe proteger su soberanía con determinación y sin ambigüedades”, ha dicho en reiteradas ocasiones.
Su discurso conecta con un sector del electorado que pide mayor firmeza ante los desafíos geopolíticos y más protagonismo internacional para Tokio. Sin embargo, su perfil también genera divisiones internas en un país que, desde la posguerra, ha mantenido una política de defensa limitada por su Constitución pacifista.
Continuidad económica y homenaje al pasado militarista
En materia económica, Takaichi se muestra partidaria de mantener políticas expansivas y de continuar con la línea de estímulo fiscal y monetario impulsada por su mentor, el fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, quien lideró el país entre 2012 y 2020.
Sanae Takaichi hará historia como la primera mujer en liderar el gobierno japonés. Credito: REUTER
Promete impulsar la inversión pública en innovación y fortalecer la seguridad energética, temas centrales en la agenda económica japonesa.
No obstante, su figura también ha sido objeto de controversia. Takaichi visita con frecuencia el Santuario de Yasukuni, un monumento dedicado a los caídos en combate, incluidos varios criminales de guerra, lo que ha generado tensiones diplomáticas con China y Corea del Sur.
Pese a ello, sus partidarios destacan su coherencia ideológica y su defensa de los valores tradicionales japoneses.
Un hito político para Japón
De confirmarse su nombramiento, Sanae Takaichi marcará un antes y un después en la política japonesa, un ámbito históricamente dominado por hombres.
Su llegada al poder sería también una señal del giro conservador dentro del PLD, en un contexto internacional marcado por la inestabilidad regional y los desafíos económicos tras la pandemia.
El Partido Liberal Demócrata gobierna actualmente en coalición con Komeito, su aliado tradicional, lo que prácticamente garantiza los votos necesarios en el Parlamento para investirla como jefa de Gobierno.
Con su ascenso, Japón inicia una nueva etapa en la que la política exterior, la defensa nacional y el liderazgo femenino se entrelazan bajo la figura de una dirigente que promete imprimir su sello personal en la historia contemporánea del país.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.