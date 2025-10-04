Alemania

Merz insta a Hamás a aceptar el plan de Trump y avanzar hacia un alto el fuego

El canciller alemán Friedrich Merz instó al grupo islamista Hamás a aceptar el plan de paz impulsado por Donald Trump y avanzar hacia la liberación de los rehenes y el cese de hostilidades. Berlín considera que se trata de la mejor oportunidad en años para alcanzar la paz en Gaza.