Protestas contra el gobierno en Francia y más de 200 detenidos

La manifestación bajo la consigna “bloqueemos todo” se da luego de la designación de Sébastien Lecornu.
Masivas y violentas manifestaciones se registraron este miércoles en las principales ciudades de Francia, con París como foco, en contra del gobierno, que acrecenta su crisis tras el nuevo cambio de primer ministro.
Bajo la consigna “bloqueemos todo”, miles de manifestantes cortaron calles y rutas francesas contra la política del gobierno y del presidente Emmanuel Macron. La profundización se da tras el nombramiento de Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, un fiel aliado de Macron, lo que ha encendido aún más la tensión social y política.
Lecornu, séptimo en ocupar este cargo desde el comienzo de la era Macron, es el reemplazo de François Bayrou, quien dimitió luego de perder el voto de confianza de los diputados con un presupuesto que presenta una serie de recortes profundos.
Hay bloqueos en grandes ejes de circulación, principalmente autopistas y rondas de circunvalación de grandes ciudades, así como algunos enfrentamientos en ciudades como Lyon, Marsella o Nantes.
La policía tiene desplegados a 80.000 agentes por todo el país para mantener el orden. Hasta ahora se registran más de 130 detenciones en la capital y unas 200 a nivel nacional, con enfrentamientos que incluyen gases lacrimógenos y barricadas en llamas.
"Hoy protesto porque estamos hartos de todo esto", declaró a 'Euronews' Marie, estudiante y actriz. "Estamos aquí para demostrarle a Macron que estamos hartos de todo esto. No puede seguir ignorándonos a nosotros y a lo que quiere la gente", explicó Marie, añadiendo que también protestaba contra los recortes que afectarán al sector de la cultura.
Las protestas en todo el país, organizadas a través de las redes sociales y canales de Telegram sin un liderazgo central, surgieron tras el colapso del Gobierno del lunes y el rápido nombramiento del presidente Emmanuel Macron de su aliado de siempre Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. "No se tolerará ningún bloqueo", advirtió el ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, al reunirse a las 9 de la mañana del miércoles una célula de crisis interministerial.
