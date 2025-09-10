#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Tras cambio de primer ministro

Protestas contra el gobierno en Francia y más de 200 detenidos

La manifestación bajo la consigna “bloqueemos todo” se da luego de la designación de Sébastien Lecornu.

La manifestación “Bloqueemos todo” este miércoles en París. Crédito: REUTERS/Abdul Saboor
 13:44

Masivas y violentas manifestaciones se registraron este miércoles en las principales ciudades de Francia, con París como foco, en contra del gobierno, que acrecenta su crisis tras el nuevo cambio de primer ministro.

Mirá tambiénMacron designa a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro

Bajo la consigna “bloqueemos todo”, miles de manifestantes cortaron calles y rutas francesas contra la política del gobierno y del presidente Emmanuel Macron. La profundización se da tras el nombramiento de Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, un fiel aliado de Macron, lo que ha encendido aún más la tensión social y política.

Lecornu, séptimo en ocupar este cargo desde el comienzo de la era Macron, es el reemplazo de François Bayrou, quien dimitió luego de perder el voto de confianza de los diputados con un presupuesto que presenta una serie de recortes profundos.

A protester is detained by French CRS riot police during a demonstration in Nantes, as part of a grassroots protest movement called "Bloquons Tout" ("Let's Block Everything") calling for nationwide all-day disruption, France, September 10, 2025. REUTERS/Stephane MaheLa manifestación “Bloqueemos todo” este miércoles en París. Crédito: REUTERS/Abdul Saboor

Hay bloqueos en grandes ejes de circulación, principalmente autopistas y rondas de circunvalación de grandes ciudades, así como algunos enfrentamientos en ciudades como Lyon, Marsella o Nantes.

A protester holds a placard which reads "Lecornu, not welcome" during a demonstration in Strasbourg as part of a grassroots protest movement called "Bloquons Tout" ("Let's Block Everything") calling for nationwide all-day disruptions, France, September 10, 2025. REUTERS/Yves HermanLa manifestación “Bloqueemos todo” este miércoles en París. Crédito: REUTERS/Yves Herman

La policía tiene desplegados a 80.000 agentes por todo el país para mantener el orden. Hasta ahora se registran más de 130 detenciones en la capital y unas 200 a nivel nacional, con enfrentamientos que incluyen gases lacrimógenos y barricadas en llamas.

Mirá tambiénFrancia en crisis: renuncia el primer ministro tras perder el voto de confianza y Macron busca reemplazo

"Hoy protesto porque estamos hartos de todo esto", declaró a 'Euronews' Marie, estudiante y actriz. "Estamos aquí para demostrarle a Macron que estamos hartos de todo esto. No puede seguir ignorándonos a nosotros y a lo que quiere la gente", explicó Marie, añadiendo que también protestaba contra los recortes que afectarán al sector de la cultura.

A protester shields herself with a sign as tear gas spreads amid clashes with police during a demonstration, as part of a grassroots protest movement called "Bloquons Tout" ("Let's Block Everything") calling for nationwide all-day disruption, in Montpellier, France, September 10, 2025. REUTERS/Manon CruzLa manifestación “Bloqueemos todo” este miércoles en París. Crédito: REUTERS/Manon Cruz

Las protestas en todo el país, organizadas a través de las redes sociales y canales de Telegram sin un liderazgo central, surgieron tras el colapso del Gobierno del lunes y el rápido nombramiento del presidente Emmanuel Macron de su aliado de siempre Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. "No se tolerará ningún bloqueo", advirtió el ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, al reunirse a las 9 de la mañana del miércoles una célula de crisis interministerial.

Más videos que te pueden interesar

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Francia
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro