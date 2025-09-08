Inestabilidad en Europa

Francia en crisis: renuncia el primer ministro tras perder el voto de confianza y Macron busca reemplazo

François Bayrou deberá dimitir luego de que la Asamblea Nacional rechazara su moción de confianza. Emmanuel Macron anunciará en los próximos días un sucesor, en medio de protestas sociales y reclamos de elecciones anticipadas.