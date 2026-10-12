Tecnología y seguridad

Ciberataque masivo a sistemas de frío obligó a desechar alimentos en supermercados de Francia

Piratas informáticos vulneraron los equipos de regulación térmica en cientos de sucursales, alterando de forma remota las temperaturas de cámaras y vitrinas. La Fiscalía de París y la Oficina Anticiberdelincuencia abrieron una investigación nacional por el sabotaje sin precedentes.