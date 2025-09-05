Francia multó a Shein con una cuantiosa suma

Francia multó a Shein por 150 millones de euros, por imponer cookies sin el visto bueno de los internautas y no informarlos correctamente.
Fue en el marco de una serie de sanciones a empresas por aplicar cookies y publicidad sin un consentimiento válido.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) destaca que estas sanciones se enmarcan en su estrategia global que lleva aplicando desde hace más de cinco años sobre las cookies, pequeños ficheros que se almacenan en los equipos que se conectan a las webs que visitan y que éstas utilizan con mucha frecuencia para enviarles publicidad de forma selectiva.
La autoridad francesa estima que incumplió varias obligaciones al aplicar ciertas cookies sin el consentimiento de los internautas al no respetar sus elecciones porque no estaban correctamente informados, una práctica que, recuerda,la CNIL ha sancionado en numerosas ocasiones de 2020 en decisiones que se han hecho públicas.
Así, la CNIL señala de alguna forma que el grupo chino de venta en línea de ropa era conocedor de esas obligaciones. En concreto, el gendarme francés ha constatado que en los equipos desde los que se accedía al sitio de Shein quedaban registrados cookies, sobre todo publicitarias, y eso desde el momento en que se producía la conexión, antes incluso de que pudieran elegir cuáles aceptaban.
La CNIL subraya el "carácter masivo" de esa práctica, ya que la página en internet de Shein recibe visitas de 12 millones al mes de personas que residentes en Francia. No obstante, como la plataforma china ha modificado su portal de internet, no ha estimado necesario imponerle medidas adicionales para corregir esas prácticas.
