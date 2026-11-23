La Policía de Paraguay detuvo este lunes a Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación vinculada a Ueno Bank. El procedimiento se realizó cuando el empresario intentaba salir de su vivienda en el barrio Los Laureles de Asunción.
Detuvieron a un hermano de Santiago Peña por presuntas maniobras vinculadas a Ueno Bank
Francisco Peña fue arrestado en Asunción por orden de la Fiscalía. La pesquisa analiza una operación inmobiliaria de unos US$3 millones y posibles hechos de lavado de activos.
La orden fue emitida por un equipo de cinco fiscales e incluyó también a Rocío Caballero Bosch, esposa del detenido. Según el Ministerio Público, ambos son investigados por presuntos hechos de lavado de activos y administración en provecho propio.
La captura ocurrió dos días después de un allanamiento en una empresa, donde se incautaron documentos relacionados con una firma presuntamente vinculada a Francisco Peña. Esos elementos forman parte de la pesquisa sobre una operación inmobiliaria bajo sospecha.
Una compraventa bajo investigación
Los fiscales analizan una supuesta operación simulada de compraventa de un predio de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí. La transacción, por un monto cercano a los US$3 millones, habría involucrado a una entidad financiera ligada a la entonces Financiera Ueno, posteriormente convertida en banco.
La investigación cobró impulso después de la declaración judicial de Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, quien permanece en prisión preventiva. Ante los fiscales, sostuvo que Pear SRL, una de las firmas involucradas en la operación, estaría vinculada con Francisco Peña.
Esa relación y las características de la compraventa son parte de las hipótesis que busca esclarecer el Ministerio Público. La orden de captura contra el empresario y su esposa no implica que se hayan acreditado las maniobras investigadas.
El alcance del caso Ueno Bank
La causa se inscribe en la investigación que derivó en la intervención de Ueno Bank. La entidad reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), además de recursos de otras cajas jubilatorias y organismos públicos paraguayos.
Desde el 3 de noviembre, el banco se encuentra bajo un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central. En la causa también permanecen detenidos Carlos Carvallo, extitular de la autoridad monetaria, y tres exdirectivos de la entidad financiera.
La pesquisa sobre la familia Peña
El caso también alcanza a Santiago Peña, destituido previamente por el Senado mediante un juicio político. El exmandatario enfrenta una investigación penal por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La semana pasada, fiscales y policías habían allanado las viviendas de Francisco Peña y de otro hermano del exmandatario, Manuel Peña. Los procedimientos estuvieron destinados a buscar documentación y otros elementos de interés para la investigación.