El Ministerio Público de Paraguay inició una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón, por su presunta responsabilidad en la frustración de la persecución y ejecución penal en las actuaciones relacionadas con Ueno Bank.
Abrieron una causa penal contra el exfiscal general de Paraguay por el caso Ueno Bank
Emiliano Rolón renunció de que legisladores impulsaran un juicio político y acudió a la ONU para denunciar una presunta persecución judicial en su contra.
La causa se enmarca en las investigaciones por el escándalo financiero que provocó una fuerte crisis institucional y que derivó en la destitución mediante juicio político y posterior detención preventiva del expresidente Santiago Peña.
La apertura del expediente se conoció pocas horas después de que Rolón se presentara ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar una supuesta persecución judicial en su contra.
La denuncia ante la ONU
Antes de conocerse la investigación penal, el exjefe del Ministerio Público había acudido a un organismo internacional para advertir sobre lo que considera un posible caso de lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial con fines políticos.
En su presentación, Rolón manifestó su preocupación por eventuales represalias institucionales y sostuvo que podría ser víctima de una persecución penal impulsada por intereses políticos y mediáticos.
Además, solicitó que organismos internacionales realicen un seguimiento de su situación y pidió que se exhorte al Estado paraguayo a garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia del Ministerio Público.
La renuncia y el pedido de juicio político
Rolón había presentado su renuncia el martes pasado, luego de que un grupo de legisladores promoviera un pedido de juicio político en su contra.
El planteo estuvo relacionado con su desempeño en el expediente de Ueno Bank y con las denuncias vinculadas al caso, que generaron cuestionamientos sobre el accionar de la Fiscalía.
La nueva investigación penal suma otro capítulo a la crisis institucional que atraviesa Paraguay por las actuaciones relacionadas con la entidad financiera.
Quiénes estarán a cargo de la investigación
Para avanzar con las diligencias, el Ministerio Público designó un equipo de tres agentes fiscales: Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero.
Los funcionarios desempeñan sus tareas en Asunción y tendrán a su cargo la investigación abierta contra el exfiscal general por la presunta frustración de la persecución y ejecución penal.
El expediente buscará esclarecer las responsabilidades en torno a las actuaciones fiscales vinculadas a Ueno Bank.