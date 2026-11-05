Crisis judicial

Bolivia: la Fiscalía pidió detener al presidente del Tribunal Supremo de Justicia por presunto narcotráfico

La Fiscalía confirmó una orden de captura contra Romer Saucedo, investigado por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El magistrado anunció que salió del país y denunció una persecución política. El Tribunal Supremo le otorgó seis días para regresar a sus funciones en Sucre.