La Justicia de Bolivia dispuso una orden de captura contra Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de una investigación por presunto narcotráfico y organización criminal. La medida fue confirmada este miércoles por la Fiscalía General, mientras que el magistrado aseguró que abandonó el país porque considera que su libertad y su vida están en peligro.
Bolivia: la Fiscalía pidió detener al presidente del Tribunal Supremo de Justicia por presunto narcotráfico
La Fiscalía confirmó una orden de captura contra Romer Saucedo, investigado por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El magistrado anunció que salió del país y denunció una persecución política. El Tribunal Supremo le otorgó seis días para regresar a sus funciones en Sucre.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó la existencia de la orden de arresto, que había sido difundida previamente por medios de comunicación locales. El requerimiento fue firmado por dos fiscales a cargo de la investigación y contempla los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Saucedo, por su parte, comunicó a través de sus redes sociales que se encuentra fuera de Bolivia y atribuyó la investigación a una supuesta persecución impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
"He salido sin tener procesos abiertos, pero sé que empezarán pronto", sostuvo el magistrado, quien afirmó que es perseguido por cuestionar al poder político y acusó a las autoridades de intentar desacreditarlo.
La Fiscalía confirmó la orden de captura y continuará la investigación
Urioste precisó que la orden de detención fue emitida el martes y señaló que existen indicios de que Saucedo regresó al país después de un viaje al exterior, pero posteriormente habría vuelto a salir por vía terrestre.
El funcionario judicial aseguró que las actuaciones continuarán, aunque aclaró que actualmente la investigación se encuentra bajo reserva debido a la existencia de testigos protegidos.
"Van a proseguir las investigaciones, van a continuar su curso", afirmó el fiscal general interino al referirse al avance de la causa.
Saucedo fue elegido magistrado del Tribunal Supremo de Justicia mediante voto popular en las elecciones judiciales de 2024, para cumplir un mandato de seis años.
El pasado 15 de octubre había presentado su renuncia a la presidencia del organismo, que debía hacerse efectiva en enero de 2027. Sin embargo, en su reciente pronunciamiento ratificó que no tiene previsto abandonar su condición de magistrado.
El Tribunal Supremo le dio seis días para regresar
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió otorgarle a Saucedo un plazo de seis días para retomar sus funciones en Sucre, sede del máximo órgano judicial del país.
De acuerdo con la normativa vigente, si el magistrado no regresa dentro de ese período, se analizarán las medidas legales correspondientes para cubrir su lugar ante un eventual abandono del cargo.
La situación también generó repercusiones en el ámbito político. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, vinculó la salida de Saucedo del país con la investigación contra el exfiscal general Roger Mariaca, quien fue detenido y destituido en octubre, acusado por el Gobierno de encabezar una organización criminal que brindaba protección al narcotráfico.
"Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo", sostuvo el funcionario.
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz, quien se encontraba en Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, calificó el episodio como una "penosa noticia", aunque consideró que puede representar una oportunidad para avanzar en cambios en el sistema judicial boliviano.
El caso profundiza la tensión institucional en Bolivia y abre un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales, mientras avanza la investigación sobre los presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.