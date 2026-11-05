Transporte aéreo

Europa: desviaron varios vuelos comerciales por nuevas amenazas de bomba en aviones

Las advertencias obligaron a modificar los recorridos de aeronaves de Finnair, Ryanair y otras compañías durante este jueves. Los episodios se suman a una serie de falsas amenazas registradas el martes en distintos países europeos, que provocaron operativos de seguridad y alteraciones en los aeropuertos.