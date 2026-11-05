Las amenazas de bomba volvieron a afectar este jueves al transporte aéreo en Europa. Varios aviones comerciales debieron modificar sus rutas y realizar aterrizajes no previstos después de recibir advertencias sobre la posible presencia de explosivos a bordo. Los incidentes involucraron vuelos de distintas compañías y tuvieron como escenario a Italia, Bulgaria y Francia.
Europa: desviaron varios vuelos comerciales por nuevas amenazas de bomba en aviones
Las advertencias obligaron a modificar los recorridos de aeronaves de Finnair, Ryanair y otras compañías durante este jueves. Los episodios se suman a una serie de falsas amenazas registradas el martes en distintos países europeos, que provocaron operativos de seguridad y alteraciones en los aeropuertos.
La nueva sucesión de alertas se produjo apenas dos días después de que otros vuelos fueran desviados por motivos similares en diferentes puntos del continente. Aunque las autoridades activaron los protocolos de seguridad correspondientes, hasta el momento no se informó sobre el hallazgo de explosivos en las aeronaves mencionadas.
Los episodios se desarrollan, además, en un contexto de preocupación por una serie de ataques informáticos registrados en Europa durante los últimos días. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que las amenazas contra los aviones y los ciberataques tengan un origen común.
Qué vuelos fueron afectados por las amenazas de bomba en Europa
Uno de los episodios involucró a la aerolínea finlandesa Finnair. La compañía informó que su vuelo 1761, que cubría el trayecto entre Helsinki y Roma, había recibido una amenaza de bomba.
De acuerdo con la información difundida por la emisora finlandesa Yle, el avión pudo completar su aterrizaje en la capital italiana sin inconvenientes. Posteriormente, se realizaron las verificaciones correspondientes y no se detectaron elementos fuera de lo habitual en la aeronave.
Otro de los focos de atención estuvo en Bulgaria, donde tres vuelos de Ryanair con destino a Sofía recibieron amenazas de bomba y debieron modificar sus operaciones.
Dos de esos aviones habían partido de Copenhague, en Dinamarca, y Madrid, en España. Ambos lograron aterrizar sin inconvenientes en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía, según informaron las autoridades aeroportuarias.
El tercer vuelo había despegado del aeropuerto de Stansted, en Londres, con destino a la capital búlgara. Ante la advertencia recibida, la aeronave fue desviada hacia Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, donde aterrizó de manera segura.
La situación también alcanzó a Francia. Un avión procedente de Irlanda y con destino a Italia tuvo que modificar su recorrido y aterrizar en una base aérea militar ubicada en el oeste francés. La información fue confirmada por la oficina del primer ministro de Francia.
Los antecedentes de las alertas registradas el martes
Los incidentes de este jueves se suman a una serie de amenazas similares que afectaron a la aviación comercial europea el martes. En aquella jornada, al menos siete vuelos y un crucero recibieron advertencias sobre posibles explosivos.
Las alertas provocaron desvíos, inspecciones de seguridad y alteraciones en el funcionamiento de distintos aeropuertos. Algunos aviones incluso fueron escoltados por aeronaves militares hasta sus destinos o aeropuertos alternativos.
En paralelo, Europa investiga una serie de ciberataques que afectaron sistemas de refrigeración de supermercados en distintos países. Los incidentes informáticos y las amenazas contra el transporte aéreo despertaron preocupación por la posibilidad de acciones coordinadas para generar interrupciones en servicios esenciales.
No obstante, por el momento no se estableció una conexión entre ambos fenómenos ni se identificó públicamente a los responsables de las amenazas. Las investigaciones continúan mientras las autoridades mantienen los procedimientos de prevención y control en el transporte aéreo.