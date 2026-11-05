Un integrante de las fuerzas especiales de Somalia murió en un accidente ocurrido en el aeropuerto de Dhusamareb, luego de ser golpeado por la hélice de un avión que todavía estaba en movimiento. El episodio tuvo lugar cuando el hombre descendía de la aeronave junto con otros miembros de una comitiva policial.
Somalia: un guardaespaldas murió al ser golpeado por la hélice de un avión
El hecho ocurrió en el aeropuerto de Dhusamareb, cuando la víctima descendía de una aeronave junto con otros integrantes de una comitiva policial. Las hélices todavía estaban en movimiento y el impacto resultó fatal.
La víctima fue identificada como Mukhtar Qasim Samay, quien formaba parte de la unidad especial Haramacad y del equipo de seguridad de Ma’alin Mahdi, jefe de la Policía de Mogadiscio.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho se produjo cuando pasajeros y efectivos de seguridad bajaban de un avión bimotor a través de una escalera. Aunque la aeronave ya había aterrizado, sus hélices continuaban girando.
Según informaron medios locales, Samay caminaba para alejarse del avión cuando fue alcanzado en la cabeza por una de las hélices. El impacto le provocó heridas mortales y falleció en el lugar.
El video del momento
Una grabación que circuló en redes sociales mostró parte del desembarque y a varias personas alrededor de la aeronave, mientras las hélices todavía estaban en funcionamiento.
Si bien las imágenes permiten observar las circunstancias previas al accidente, no muestran con claridad el instante exacto en el que el guardaespaldas recibió el impacto.
La difusión del video generó conmoción por la gravedad del episodio y las condiciones en las que se produjo la muerte del integrante de seguridad.
Quién era el guardaespaldas
Mukhtar Qasim Samay pertenecía a la unidad especial Haramacad y estaba asignado a la custodia personal de Ma’alin Mahdi, responsable de la Policía de Mogadiscio.
La comitiva policial había viajado a Dhusamareb para participar de los preparativos de la asunción de Liban Ahmed Hassan como nuevo líder regional de Galmudug, ceremonia que estaba prevista para el jueves 5 de noviembre.
Tras conocerse el fallecimiento, representantes de las fuerzas de seguridad somalíes manifestaron sus condolencias a los familiares y compañeros del oficial.