Por decreto

Italia ordena la "prohibición de enmascaramiento" y otras medidas para inmigrantes en las escuelas

Los cabios se implementarán con el cliclo lectivo 2027 e incluyen la prohibición de burkas y nicab pero también de barbijos y auriculares tipo cascos. Además, se limitará al treinta por ciento el cupo en las aulas para alumnos extranjeros con poco dominio del idioma italiano.