Polémica

Suecia debate prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

La propuesta fue presentada por la viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch, líder del Partido Demócrata Cristiano e integrante del gobierno de coalición, bajo el argumento de que las prendas que cubren completamente el rostro dificultan la interacción social, plantean retos de seguridad y no son compatibles con los valores cívicos del país.