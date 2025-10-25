Alerta en España y Francia

Alemania sacrificó 150.000 animales por el brote de gripe aviar

El virus H5N1 sigue propagándose. Ya han muerto miles de grullas, y otras aves silvestres y de corral también se han visto afectadas. El Ejecutivo del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, en el noreste germano, informó que allí dos explotaciones que sumaban 148.000 aves se habían visto afectadas por el brote, y sus animales fueron sacrificados, según recogió el diario 'Die Welt'.