Riesgo de epidemia

Alerta por un brote del virus H3N2 en el norte de India

Hoy, cerca del 69% de los hogares de a región metropolitana de Delhi reportan al menos una persona con síntomas similares a la gripe, mientras una agresiva ola de fiebre por la variante H3N2 de la influenza ha azotado la región, donde viven alrededor de 46 millones de habitantes.