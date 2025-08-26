Cochliomyia hominivorax

Alerta en Estados Unidos por un caso en humanos de parásito “come carne”

Por lo general, el gusano barrenador afecta al ganado, ocasionando grandes pérdidas económicas. No se reportaban apariciones en personas desde 1966, pero ahora fue detectado en un ciudadano de Maryland que recientemente realizó un viaje a Centroamérica, donde el gusano es endémico.