Conflicto en Medio Oriente

Hamas aceptó la propuesta de Donald Trump y liberará a los rehenes israelíes “vivos o muertos”

El grupo terrorista envió un mensaje a través de canales internacionales donde expresó su acuerdo con el plan de 21 puntos impulsado por Donald Trump. En él, se compromete a entregar a todos los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, aunque muchos de ellos estarían fallecidos.