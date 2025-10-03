Ultimátum de Trump a Hamás: le dio tiempo hasta la tarde del domingo para aceptar la propuesta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Hamás con "un infierno como nunca antes se ha visto", de no alcanzarse su acuerdo de paz para el conflicto en la Franja de Gaza en el marco del conflicto ante Israel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Hamás con "un infierno como nunca antes se ha visto", de no alcanzarse su acuerdo de paz para el conflicto en la Franja de Gaza en el marco del conflicto ante Israel.
"Las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio y sus alrededores, junto con Estados Unidos, han acordado, con la firma de Israel, la paz en Oriente Medio, después de 3000 años (...) Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis 6:00 p.m., hora de Washington, D.C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nunca antes se ha visto contra Hamás, escribió Trump en su cuenta en Truth Social.
“Estoy pidiendo que todos los palestinos inocentes abandonen de inmediato esta zona de potencial gran mortandad hacia partes más seguras de Gaza. Todos serán atendidos por quienes están esperando para ayudar. Afortunadamente para Hamás, sin embargo, se les dará una última oportunidad. ¡Grandes, poderosas y riquísimas naciones de Medio Oriente y de las áreas circundantes, junto con los Estados Unidos de América, han acordado, con la firma de Israel, la PAZ en Medio Oriente después de 3000 años!”, indicó en el comunicado.
El texto de este viernes agrega: “ESTE ACUERDO TAMBIÉN SALVA LA VIDA DE TODOS LOS LUCHADORES DE HAMÁS RESTANTES. Los detalles del documento son conocidos por el MUNDO, ¡y es grandioso para TODOS! Tendremos PAZ en Medio Oriente de una forma u otra. La violencia y el derramamiento de sangre se detendrán. ¡LIBEREN A LOS REHENES, A TODOS, INCLUIDOS LOS CUERPOS DE LOS QUE ESTÁN MUERTOS, YA!”.
El pasado lunes, la Casa Blanca publicó el plan de Trump para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan".
La propuesta incluye la retirada de las tropas israelíes y la congelación de las hostilidades a cambio de la liberación de los rehenes. Tel Aviv deberá liberar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023; mientras que Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en la administración del enclave, ni directa ni indirectamente, y para sus miembros acepten deponer las armas, está prevista una amnistía.
1- Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.
2- Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.
3- Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.
4- Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos.
5- Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.
6- Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y al desarmarse.
7- Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.
8- La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.
9- Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al exprimer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.
10- Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.
11- Se creará una zona económica especial en Gaza.
12- No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza".
13- Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.
14- Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".
15- Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.
16- Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.
17- En caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF.
18- Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.
19- Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.
20- Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.
